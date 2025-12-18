Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλεί στη Σουηδία η σύλληψη παιδιού μόλις 12 ετών, το οποίο φέρεται να συνδέεται με υπόθεση φονικού πυροβολισμού.

Το συμβάν στο Μάλμε αναδεικνύει τη ραγδαία κλιμάκωση της βίας των συμμοριών στη Σουηδία και τη στρατολόγηση ανηλίκων για σοβαρά εγκλήματα.

Το φονικό στο Μάλμε και το «λάθος» θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου, όταν ένας άνδρας ηλικίας 21 ετών δέχθηκε σφαίρα ενώ επέβαινε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου που κινούνταν στην περιοχή Oxie του Μάλμε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα κατά λάθος, καθώς στόχος του ήταν άλλο άτομο που βρισκόταν στο ίδιο όχημα.

Μετά το συμβάν, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο σε κατοικημένη περιοχή και ειδοποίησαν τρίτο πρόσωπο για να ενημερώσει την αστυνομία.

Ανήλικος ύποπτος και περιορισμοί της Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της έρευνας για ανθρωποκτονία η αστυνομία κατέληξε στον 12χρονο ως βασικό ύποπτο και τον έθεσε υπό κράτηση, αλλά επειδή βρίσκεται κάτω από το όριο απόδοσης ποινικής ευθύνης, ο ανήλικος τέθηκε υπό προστατευτική φροντίδα.

Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκβιστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με σουηδικά δημοσιεύματα, το παιδί φέρεται να είχε λάβει και άλλες «εντολές» για δολοφονίες και να του είχαν υποσχεθεί αμοιβή περίπου 23.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη επίθεση.

Στρατολόγηση παιδιών από συμμορίες στη Σουηδία

Οι σουηδικές Αρχές και ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι καταγράφονται περιστατικά βίαιων εγκλημάτων με δράστες ανήλικους ολοένα και μικρότερης ηλικίας.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του Μάλμε που ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης, Ρασέμ Τσεμπίλ, παρατηρείται «επικίνδυνη διολίσθηση προς ολοένα και μικρότερες ηλικίες», με ανήλικους να εμπλέκονται ακόμη και σε επιθέσεις με χειροβομβίδες.

Ο ίδιος απέδωσε μέρος του προβλήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων άγνωστοι προσεγγίζουν παιδιά και τα παγιδεύουν σε εγκληματικά δίκτυα, συχνά με απειλές ότι θα κινδυνεύσουν οι οικογένειές τους αν δεν υπακούσουν.

«Παιδιά-στρατιώτες»

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τη δράση νεανικών συμμοριών στη Σουηδία, η οποία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εμπλοκής νέων σε εγκλήματα δρόμου σε σύγκριση με άλλες σκανδιναβικές χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν δραματική αύξηση των πυροβολισμών και των ανθρωποκτονιών τα τελευταία χρόνια.

Η συγγραφέας και πρώην δικηγόρος Έβιν Τσετίν χαρακτηρίζει τα ανήλικα μέλη συμμοριών «παιδιά-στρατιώτες», τονίζοντας ότι χρησιμοποιούνται από ενήλικες εγκληματίες επειδή θεωρείται πως δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών. «Είναι τρομακτικό πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούν να χειραγωγηθούν», προειδοποιεί.

Η υπόθεση του 12χρονου στο Μάλμε λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου για τις σουηδικές Αρχές και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αναδεικνύοντας μια σκοτεινή πτυχή της οργανωμένης εγκληματικότητας, όπου τα παιδιά μετατρέπονται σε εκτελεστικά όργανα βίας.

iefimerida.gr