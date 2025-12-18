Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ έδωσαν νωρίτερα στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο νέων αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και πολιτικές αναταράξεις, καθώς τίθεται υπό εξέταση το ποια πρόσωπα του δημόσιου βίου και σε ποιον βαθμό φέρονται να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματομεσίτη.

Οι πέντε φωτογραφίες, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς περαιτέρω επεξηγηματικό πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα ουκρανικό διαβατήριο με ένδειξη φύλου «γυναίκα», τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε αεροσκάφος μαζί με τον Έπσταϊν, καθώς και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει σε φωτογραφία με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει αλλοιωθεί από τους Δημοκρατικούς.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «αποστολή κοριτσιών».

«Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποια άλλη. Έχω μια φίλη, μου έστειλε σήμερα μερικά κορίτσια. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια το κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;» αναφέρεται στο μήνυμα.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όνομα, ηλικία («18 ετών»), ύψος, χαρακτηριστικά, την πόλη αναχώρησης της η οποία είναι η Ρωσία και ότι περνάει από τη ζώνη «Σένγκεν».

Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ έδωσαν νωρίτερα στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο νέων αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και πολιτικές αναταράξεις, καθώς τίθεται υπό εξέταση το ποια πρόσωπα του δημόσιου βίου και σε ποιον βαθμό φέρονται να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματομεσίτη.

Οι πέντε φωτογραφίες, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς περαιτέρω επεξηγηματικό πλαίσιο από τα μέλη της επιτροπής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα ουκρανικό διαβατήριο με ένδειξη φύλου «γυναίκα», τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε αεροσκάφος μαζί με τον Έπσταϊν, καθώς και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει σε φωτογραφία με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει αλλοιωθεί από τους Δημοκρατικούς.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «αποστολή κοριτσιών».

«Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποια άλλη. Έχω μια φίλη, μου έστειλε σήμερα μερικά κορίτσια. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια το κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;» αναφέρεται στο μήνυμα.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όνομα, ηλικία («18 ετών»), ύψος, χαρακτηριστικά, την πόλη αναχώρησης της η οποία είναι η Ρωσία και ότι περνάει από τη ζώνη «Σένγκεν».

Παραμένει άγνωστο ποια είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των μηνυμάτων ενώ ομοίως δε δίνεται καμία περαιτέρω πληροφορία επί του συγκεκριμένου ντοκουμέντου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια φωτογραφία απεικονίζει το πόδι μιας γυναίκας, αλλά και κάποιο άλλο μέρος από το σώμα της, πάνω στα οποία είναι γραμμένα αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που μίλα για τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε, πού και από ποιον τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Η Επιτροπή έλαβε την περασμένη εβδομάδα περισσότερες από 95.000 εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν, τις οποίες οι νομοθέτες εξακολουθούν να εξετάζουν.

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι έχουν στο παρελθόν αναφερθεί ΣΤΟ ότι γνώριζαν τον Έπσταϊν, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες τους από την έπαυλή του καταδικασθέντα χρηματιστή.

Τι λένε Γκέιτς και Τσόμσκι

Το CNN έχει απευθυνθεί σε εκπροσώπους και των δύο, προκειμένου να υπάρξει κάποια τοποθέτηση πάνω στις εξελίξεις.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς επανειλημμένα διαψεύδει ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου.

Ο ίδιος ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν, λέγοντας το 2021 στον Άντερσον Κούπερ του CNN πως ήταν ένα τεράστιο λάθος να περάσει χρόνο μαζί του, δίνοντας του, τρόπον τινά, κύρος.

Ο Νόαμ Τσόμσκι, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί να απαντήσει σε σχετικές, με το θέμα, ερωτήσεις.

Οπως είναι γνωστό, Ο φιλόσοφος είχε γράψει συστατική επιστολή για τον Έπσταϊν στο παρελθόν, ενώ είχε αναφέρει ότι έχει μιλήσει μαζί του για θέματα επιστήμης και φιλοσοφίας, καθώς και ότι το 2015 είχε προσκληθεί από τον Έπσταϊν σε μία από τις κατοικίες του.

skai.gr