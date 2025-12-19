Με μια προκλητική αποστροφή, σύμφωνα με την οποία «σήκωσα το χέρι αλλά δεν τον γρονθοκόπησα», υποστηρίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα είχε ένα σημάδι, μια γρατζουνιά, κάτι», τοποθετήθηκε ο διαγραφείς από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Επιβεβαίωσε, επίσης, στο MEGA ότι χρησιμοποίησε τη φράση «κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός» προσθέτοντας πως είπε στην παρέα του κ. Γιαννόπουλου «αν ήθελα θα τον δείρω θα το έκανα, δες τη σωματοδομή τη δική μου και του άλλου».

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία και από εκεί στην Αθήνα λέγοντας «μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήφισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ακόμα ο ευρωβουλευτής ενώ στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά. Έχω προκληθεί έχω απειληθεί, δεν συχνάζω ως πολιτικός σε κυριλέ εστιατόρια με κουστουμάτους, είμαι έξω με νέους ανθρώπους που βράζει το αίμα τους».

Περιγράφοντας το επεισόδιο είπε αρχικά «δεν ξύπνησα μια ημέρα στο Στρασβούργο και είπα να χτυπήσω έναν άνθρωπο, έξυπνοι είστε και καταλαβαίνετε αλλά και να μην είστε καταλαβαίνετε. Είχα γυρισμένη πλάτη στην παρέα, άκουγα τα ελληνικά, δεν μου έκανε εντύπωση, η παρέα μου είπε ότι ήταν δημοσιογράφοι. Το μαγαζί έχει κάποια σταντ, πολλές φορές ο κόσμος που περνάει από δίπλα δεν βλέπει τα πόδια μου, τρακάρουν, τα παίρνεις και συνεχίζουμε. Ένιωσα ότι με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο, σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί που πήγε να με παρασύρει του είπα ζήτα συγγνώμη και αυτός μου απάντησε “σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά”. Επειδή το μαγαζί δεν είχε μουσική του είπα “δεν κατάλαβα το ύφος σου, δεν ξέρω ποιος είσαι” και αυτός μου απάντησε “ξέρεις ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω”. Τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη και είχε πιει αρκετά και ψαχνόταν για μπελάδες. Τον πήγα έξω και όταν πήγαμε έξω επέμεινα να μου πει ποιος είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

Κατά τον Νίκο Παππά τότε ο δημοσιογράφος «μου είπε εκεί ένα σχόλιο για ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω, έχει να κάνει με θέμα υγείας και αυτό με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου. Με το που άκουσα το σχόλιο σήκωσα το χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να του προκαλέσω σωματική βλάβη που δεν προκύπτει. Σε καμιά περίπτωση δεν με τιμά και μετανιώνω».

«Σήκωσα το χέρι, δεν είμαι ο Αυγενάκης να σας πω ότι πήγα να πιάσω τον ασύρματο, έκανα μια χειρονομία στο πρόσωπο και τελείωσα εκεί. Ένα σπρώξιμο, ένα χαστούκι όπως θες πες το. Είμαι 105 κιλά 1,95 αν είχα γρονθοκοπήσει ένα σημάδι, μια γρατζουνιά θα την είχα κάνει. Τον βλέπετε πως είναι, αν είχε γρατζουνιά θα τον είχαμε δει όλοι» επέμεινε να υποστηρίζει προκλητικά παραδεχόμενος την επίθεση ο ευρωβουλευτής λέγοντας σε άλλο σημείο «είδατε αυτός ο άνθρωπος που βγήκε σε 30 εκπομπές να έχει το παραμικρό σημάδι; Πήγε σε κάποιο ιατρείο η κάποιο νοσοκομείο; Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο»

Συνεχίζοντας την περιγραφή είπε «μετά μπήκα πήγα στους δικούς μου ανθρώπους, είπα έγινε ένα περιστατικό δεν έχω διάθεση να συνεχίσουμε το ποτό, πάμε να φύγουμε. Βγαίνοντας είδα ότι είχαν κάνει πηγαδάκι. Του είπα “τώρα που ηρέμησαν θες να μου πεις ποιος είσαι;” και ακούστηκε μια φωνή “εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;“. Τότε εγώ είπα κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός. Αν ήθελα να τον δείρω θα το έκανα, δες τη σωματοδομή τη δική μου και του άλλου. Αν πιστεύεις ότι έδειρα κάποιον φώναξε τώρα την αστυνομία να αξιολογήσει την κατάσταση. Εκεί σκάλωσαν και τους είπα να καλέσω εγώ την αστυνομία. Τότε αυτός έφυγε μόνος του. Ρώτησα ποιος είναι και μου είπαν ότι είναι καλεσμένος δημοσιογράφος και δουλεύει εκεί και συνειδητοποίησα ότι γνωριζόμαστε από την εποχή του μπάσκετ»

Όσον αφορά τη στάση του αφού έγινε γνωστή η μήνυση, ο Νίκος Παππάς είπε «η μήνυση υποβλήθηκε στις 7 το πρωί της επόμενης ημέρας. Αν ήθελε να κάνει μήνυση θα το έκανε την ίδια ημέρα αλλά ήταν λίγο υπό την επήρεια αλκοόλ. Εγώ μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήφισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα».

Για τα τηλεφωνήματα, δε, που ακολούθησαν προς τον Νίκο Γιαννόπουλο είπε «τον πήρα τηλέφωνο, το σήκωσε στην αρχή, του είπα “Νίκο” και να του μιλάω για να λυθεί η παρεξήγηση γιατί τόσα χρόνια παρά τις απειλές δεν θα βρείτε κανένα τέτοιο περιστατικό στη διαδρομή μου εκτός γηπέδων. Μετά μου το έκλεισε, τον πήρα ξανά ήταν κλειστό. Και μετά προβληματίστηκα μήπως πήρα λάθος άνθρωπο και διέγραψα αυτό το μήνυμα».

Όσον αφορά, τέλος, τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ήταν «το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτήν την ιστορία». «Κανένας δεν με πήρε να με ρωτήσει τη δική μου πλευρά, αυτό είναι το μόνο ύποπτο. Η διαγραφή είναι μια θετική εξέλιξη χωρίς να υποτιμώ κανέναν, μιας και δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας πλέον, υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα εγώ με άλλους μπήκα άλλοι ήρθαν, ήρθα στο κόμμα με τον Τσίπρα μετά ο Κασσελάκης με έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο».

protothema.gr