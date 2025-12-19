Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν το Ντουμπάι, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βιώνουν τη σφοδρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 76 ετών.

Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Άμπου Ντάμπι και σήμερα Παρασκευή.

Προειδοποιήσεις από την Αστυνομία του Ντουμπάι

Η Αστυνομία του Ντουμπάι εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

«Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ασταθών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες και να μην βγαίνετε από το σπίτι εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Παρασκευής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν το 999, ενώ για μη επείγοντα περιστατικά είναι διαθέσιμη η γραμμή 901.

Προβλήματα στις αερομεταφορές

Οι έντονες βροχοπτώσεις στα ΗΑΕ έχουν επηρεάσει και τις αεροπορικές πτήσεις. Η αεροπορική εταιρεία IndiGo προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω καταιγίδων και ισχυρών βροχοπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εταιρεία καλεί τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν στενά τις ενημερώσεις για την κατάσταση των πτήσεών τους και να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης.

Κλειστά πάρκα και παραλίες στο Άμπου Ντάμπι

Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ο Δήμος της Πόλης του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο όλων των πάρκων και παραλιών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή του.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες περιοχές έως ότου βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και να ακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.

Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία της Σάρτζα απευθύνει έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

