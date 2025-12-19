Την ετυμηγορία τους αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα τα γερμανικά δικαστήρια σε υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ, με 61χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι επί χρόνια νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του, χωρίς εκείνη να έχει επίγνωση των πράξεών του.

Η υπόθεση «Γερμανός Πελικό», όπως έχει χαρακτηριστεί από τα γερμανικά και τα διεθνή Μέσα, θυμίζει την πολύκροτη περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία ο οποίος για σχεδόν 10 χρόνια παρακινούσε δεκάδες αγνώστους μέσω διαδικτυακού chatroom να βιάσουν και να κακοποιήσουν τη σύζυγό του Ζιζέλ, αφού ο ίδιος την είχε ναρκώσει. Ο ίδιος και 49 ακόμα άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση.

Γερμανία: Νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

Όσον αφορά στην περίπτωση της Γερμανίας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο 61χρονος επιστάτης σε σχολείο, βίαζε τη σύζυγό του από το 2009 έως το 2024 μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια κοινοποιούσε στο διαδίκτυο, εν αγνοία του θύματος, το βιντεοσκοπημένο υλικό.

Όπως εξηγεί το CNN, η υπόθεση του Άαχεν είναι η πρώτη του είδους της που εκδικάζεται από τα γερμανικά δικαστήρια, σύμφωνα με την οργάνωση Nur Ja Heisst Ja («Μόνο το Ναι Σημαίνει Ναι») η οποία κάνει λόγο για κενά στο νομικό σύστημα της χώρας και προσπαθεί να αλλάξει ο νομικός ορισμός του βιασμού στη χώρα. Πέρυσι, ερευνητές δημοσιογράφοι με έδρα το Αμβούργο έφεραν στο φως στοιχεία για έναν άνδρα που, για 14 χρόνια, κοινοποιούσε βίντεο σε έναν ιστότοπο ενηλίκων που φέρεται να τον έδειχναν να ναρκώνει και να βιάζει τη σύζυγό του του. Αλλά ο άνδρας αυτός δεν κατηγορήθηκε ποτέ και απεβίωσε το 2024.

Στη Γερμανία, η συναίνεση οριζόταν παραδοσιακά με βάση την αρχή «το όχι σημαίνει όχι», η οποία ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι στερεί από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης -ιδίως από εκείνα που έχουν ναρκωθεί – τη δυνατότητα να δώσουν ρητή συναίνεση για σεξουαλικές πράξεις. Η Nur Ja Heisst Ja κάνει εκστρατεία για να αλλάξει η γερμανική κυβέρνηση τον ορισμό του βιασμού και να συμπεριλάβει την αρχή «ναι σημαίνει ναι».

Η υπόθεση του Άαχεν αναδεικνύει επίσης ένα ακόμα βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές: Η κατοχή περιεχομένου βιασμού είναι επί του παρόντος νόμιμη στη Γερμανία. Ωστόσο, πολιτικοί έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση της κατοχής τέτοιου υλικού.

«Διαδικτυακό πανεπιστήμιο βίας»

Και στη Γαλλία, η βουλευτής Sandrine Josso πιστεύει επίσης ότι οι νόμοι πρέπει να προσαρμοστούν για να προστατεύσουν τις γυναίκες από αυτό το είδος κακοποίησης. Για την ίδια το ζήτημα είναι προσωπικό καθώς, όπως ισχυρίζεται, τον Νοέμβριο του 2023 την νάρκωσε ο τότε 66χρονος Γάλλος γερουσιαστής Joël Guerriau σε ένα πάρτι. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, η δίκη ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με δηώσεις της στο CNN, οι ισχύοντες νόμοι δεν λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ο διαδικτυακός κόσμος τροφοδοτεί μοναδικά οικοσυστήματα κακοποίησης. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχουν επιτρέψει (τη σεξουαλική κακοποίηση) επειδή οι κοινότητες σχηματίζουν και μοιράζονται συμβουλές – ουσιαστικά βελτιώνοντας και επαγγελματικοποιώντας τις μεθόδους τους. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ανησυχητικό», είπε. Χαρακτήρισε επίσης τα chatrooms που φιλοξενούν περιεχόμενο βιασμού ως ένα «διαδικτυακό πανεπιστήμιο βίας» όπου οι άνδρες μπορούν να διδάξουν ο ένας στον άλλον πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους και να απολαμβάνουν την κοινοποίηση πλάνων από τα φερόμενα εγκλήματά τους. «Νομίζω ότι το λυπηρό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνδρες ένιωσαν πραγματικά, πραγματικά ασφαλείς κοινοποιώντας αυτό το περιεχόμενο, ανεβάζοντάς το στο διαδίκτυο, αφήνοντας χιλιάδες βίντεο στους φορητούς υπολογιστές τους στο σπίτι», σημείωσε.

