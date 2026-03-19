Επιδόθηκε σήμερα το κατηγορητήριο στον εν αργία δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος για την υπόθεση του φερόμενου βιασμού που τοποθετείται χρονικά στο 2014.

Γι΄ αυτή την εξέλιξη ενημερώθηκε από αρμόδια πηγή πριν από λίγο το philenews.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε πλήρως το σκηνικό για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αυτές αφορούν στα αδικήματα (1) του βιασμού, (2) της άσεμνης επίθεσης, (3) της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος και (4) της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη.

Προηγήθηκε το πρωί η καταχώρηση της υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρωτοκολλητείο όρισε για τις 2 Απριλίου την πρώτη εμφάνιση του κατηγορούμενου ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, προκειμένου να γίνει η διαδικασία παραπομπής στο Κακουργιοδικείο.

Στις 2 Απριλίου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού θα επιβάλει περιοριστικούς όρους στον κ. Φαίδωνος, για να διασφαλιστεί η παρουσία του στη δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Η υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία το κακούργημα διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια, δηλαδή, το 2014.

Θυμίζουμε ότι οι ανακριτές που έδρασαν υπό το πέπλο μυστικότητας φέρονται να έλαβαν πέραν των 20 καταθέσεων για την υπόθεση. Ανάμεσά τους, όπως γράψαμε, περιλαμβάνονται και άτομα που κατά τον επίδικο χρόνο είχαν αξιώματα του δημοσίου.

Στις 18 Φεβρουαρίου το απόγευμα (16:00) ο Φαίδωνας Φαίδωνος είχε κληθεί για ανακριτική κατάθεση στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Λευκωσίας. Μετέβη εκεί συνοδεία των δικηγόρων του Επαμεινώνδα Κορακίδη και Χρίστο Πουργουρίδη. Όπως είχαμε γράψει κατέθεσε ως ελεγχόμενος και κατέθεσε υπόμνημα, χωρίς να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν.

Το philenews είχε καλέσει τηλεφωνικώς τον κ. Επαμεινώνδα Κορακίδη μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής κατάθεσης, δίδοντας του την ευκαιρία να τοποθετηθεί για λογαριασμό του πελάτη του. Δεν θέλησε να τοποθετηθεί και μας είπε να μην επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του.