Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από αιματηρή επίθεση σε ταβέρνα στην περιοχή Μπέκερσνταλ, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη 1:00, σε ταβέρνα της περιοχής Τάμπο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θαμώνες.

Ξαφνικά ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, σκορπίζοντας τον τρόμο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στον χώρο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν.

Another tavern. Another killing ground.



Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.

10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire.



When public spaces in South Africa turn into execution zones,

it’s no longer crime.

It’s a warning of social collapse. pic.twitter.com/NVa3x8K7q2 — KAMLESH DABHHI (@kamleshdabhhi) December 21, 2025

Χωρίς να προηγηθεί καμία προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων, συνεχίζοντας να πυροβολούν αδιακρίτως ακόμη και κατά τη διαφυγή τους, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και βαριά τραυματισμένους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία της Gauteng έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Another mass shooting has occurred in South Africa. Ten people were killed and ten others injured in a township in Johannesburg. The death toll could rise. The incident has shocked the entire country. This is the second mass shooting this month…#SouthAfrica… pic.twitter.com/mIh6ZPjRr9 — Galgotias Times (@galgotiastimes) December 21, 2025

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση ιδιαίτερα σοβαρή εγκληματική πράξη και τονίζουν ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια αναφορικά με τα κίνητρα.

