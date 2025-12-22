Μια τουρίστρια γλίτωσε από βέβαιο θάνατο στην Αίγυπτο, όταν ισχυρό κύμα την παρέσυρε πάνω σε βράχους, την ώρα που πόζαρε για φωτογραφία σε επικίνδυνο παραθαλάσσιο σημείο, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο.

Η γυναίκα από την Κίνα βρισκόταν στην Μάρσα Ματρούχ και πόζαρε στη γωνία ενός βράχου φορώντας ένα πορτοκαλί φόρεμα ενώ ένα μεγάλο κύμα την παρασύρει και την σέρνει στους βράχους προς την ανοιχτή θάλασσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η τουρίστρια περιέγραψε την εμπειρία της ως «τρομακτική» ενώ είχε πολλά γδαρσίματα. Είπε ότι ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και δήλωσε πως θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον.

Η γραφική περιοχή Matrouh Eye είναι ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο με θέα στην Μάρσα Ματρούχ, στην ακτή της Μεσογείου της Αιγύπτου, γνωστή για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα κύματα, που προσελκύουν τουρίστες που θέλουν να φωτογραφηθούν.

protothema.gr