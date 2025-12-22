Σκηνές πανικού και τρόμου σημειώθηκαν σε σχολείο στην Τουρκία, όταν ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με τον εκπαιδευτικό να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και το περιστατικό να αναστατώνει μαθητές και προσωπικό.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.