Απειλές εναντίον της Ευρώπης εξαπέλυσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, αφού σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους».

Ο Ρώσος υπ. Εξωτερικών, στη δήλωσή του που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Κυριακή, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, κατηγόρησε τους ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και «αγνοούν τον λαό της Ουκρανίας και των ίδιων των χωρών τους».

Νωρίτερα, χθες, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ρωσια δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει τον πόλεμο, όπως έδειξε και το τελευταίο της χτύπημα στο Κίεβο.

Οι ευρωπαίοι συμφώνησαν πως πρέπει να δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία συνεχίζει να βασανίζει τις πόλεις και τον λαό μας. Η Μόσχα απέρριψε ακόμη και τις προτάσεις για εκεχειρία τα Χριστούγεννα και εντείνει τη βιαιότητα των επιθέσεων με πυραύλους και drones. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα για το πώς πραγματικά αντιλαμβάνονται τη διπλωματία εκεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί αρκετά σοβαρά υπόψη» είπε μετά τις συνομιλίες που είχε με ευρωπαίους ηγέτες και οι οποίες πυροδότησαν την αντίδραση του Λαβρόφ.

Από την μεριά του, ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της βίας.

Απειλεί και την Ιαπωνία η Ρωσία

Παράλληλα, ο Λαβρόφ προειδοποίησε και την Ιαπωνία για την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία η Μόσχα θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ταϊβάν «είναι γνωστή, αμετάβλητη και έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η Ρωσία αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας για τη νήσο», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ιαπωνία να επανεξετάσει την «μιλιταριστική πολιτική της», υποστηρίζοντας ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, ο Λαβρόφ είπε πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει επισφαλής και «είναι πρόωρο να μιλάμε για διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας τις συχνές αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και τους περιορισμούς στην είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

