Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Η κακοκαιρία προκάλεσε μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, με τα αεροδρόμια να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες λόγω έντονων χιονοπτώσεων και ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, η οδική κυκλοφορία διαταράχθηκε σε πολλές περιοχές, με κλειστούς δρόμους, τροχαία ατυχήματα και εκκλήσεις των αρχών προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η σφοδρή κακοκαιρία, που ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε έως το Σάββατο, έφερε έντονες χιονοπτώσεις, παγετό και ισχυρούς ανέμους σε εκτεταμένες περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και της ζώνης των Μεγάλων Λιμνών. Οι επιπτώσεις έγιναν άμεσα αισθητές, κυρίως στις μετακινήσεις, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης να βρίσκονται στο επίκεντρο.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US.



More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow.



Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, μέχρι τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής) του Σαββάτου, περισσότερες από 5.500 πτήσεις εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καθυστερήσει, ενώ τουλάχιστον 860 ακυρώθηκαν. Τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης συγκαταλέγονται σε εκείνα που επλήγησαν περισσότερο, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σοβαρά τη λειτουργία των διαδρόμων και των υπηρεσιών εδάφους.

A winter snow storm wreaked havoc across New York City and other parts of the US Northeast over the weekend, causing major travel disruptions during the holiday season.https://t.co/ILR7uMq8x8 pic.twitter.com/4q0aTKZ2IX — DW News (@dwnews) December 28, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι οι πτήσεις που προσγειώνονταν στο JFK αντιμετώπιζαν το πρωί του Σαββάτου μέσες καθυστερήσεις που άγγιζαν τις δύο ώρες, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρο το αμερικανικό δίκτυο αερομεταφορών.

Fresh snow transformed New York City into a winter scene ❄️ Central Park and Times Square saw several inches overnight as a winter storm disrupted holiday travel. pic.twitter.com/YZXMrKiZWF — AccuWeather (@accuweather) December 27, 2025

Παράλληλα, προειδοποιήσεις και έκτακτα δελτία εκδόθηκαν σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη, από τη Νέα Υόρκη έως τη Φιλαδέλφεια, με τις Αρχές να καλούν πολίτες και ταξιδιώτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους και μειωμένης ορατότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή λίγο πριν από την αναμενόμενη κορύφωση των εορταστικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία περίπου 2,86 εκατομμύρια επιβάτες αναμενόταν να ταξιδέψουν αεροπορικώς την Κυριακή, γεγονός που εντείνει τους φόβους για νέες καθυστερήσεις και περαιτέρω ακυρώσεις.

Σε μια προσπάθεια προληπτικής διαχείρισης της κρίσης, οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά και για πιθανές διακοπές ρεύματος και κλεισίματα βασικών οδικών αρτηριών.

Οι συνέπειες της καταιγίδας δεν περιορίστηκαν στις μεταφορές. Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η συσσώρευση πάγου σε δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο, με περισσότερα από 30.000 σπίτια και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί του Σαββάτου. Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία κινείται ανατολικά και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις αποχιονισμού και αποκατάστασης. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και η σταδιακή επαναφορά της ομαλότητας θα κρίνουν και το κατά πόσο οι εορταστικές μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς νέα σοβαρά προβλήματα.

protothema.gr