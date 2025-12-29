Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η προσπάθεια ενίσχυσης της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κρίσιμη φάση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν τρόπους σταθεροποίησης της κατάστασης και αποτροπής νέας κλιμάκωσης.

Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνονται η ασφάλεια στο βόρειο μέτωπο του Ισραήλ και η κατάσταση στον Λίβανος, καθώς και οι ανησυχίες της ισραηλινής πλευράς για τον ρόλο και τις κινήσεις του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Στόχος η σταθερότητα στη Γάζα

Η Ουάσιγκτον προωθεί το σχέδιο εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, το οποίο προβλέπει:

Την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση των όπλων της.

Τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης με Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και διεθνή δύναμη ασφαλείας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας προχωρά αργά. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο του θύλακα και αρνείται τον πλήρη αφοπλισμό, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε σημαντικό μέρος της περιοχής. Οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν σταματήσει πλήρως, με πάνω από 400 Παλαιστίνιους νεκρούς και τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Εκεχειρία στον Λίβανο

Στον Λίβανο, η εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 έφερε σχετική ηρεμία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, μετά από περισσότερους από 12 μήνες συγκρούσεων. Παρά τις δηλώσεις για πρόοδο, η Χεζμπολάχ δυσκολεύεται να παραδώσει όπλα, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιδρομές για να αποτρέψει την ανασυγκρότηση των δυνάμεών της.

Το Ιράν στο επίκεντρο

Το Ιράν συνεχίζει να πραγματοποιεί πυραυλικές ασκήσεις, παρά τον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν αναζητά αντιπαράθεση, αλλά σκοπεύει να θέσει το θέμα στον Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προτείνει πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη, μετά από προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες.

Η σημερινή συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο αναμένεται να καθορίσει την πορεία της εκεχειρίας στη Γάζα και να αποσαφηνίσει τις στρατηγικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι σε Λίβανο και Ιράν.

iefimerida.gr