Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

«Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

