Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στη λίμνη Τάχο της Καλιφόρνιας, όταν όχημα τύπου SUV γλίστρησε σε παγωμένο οδόστρωμα, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε να κρέμεται επικίνδυνα σε χιονισμένο γκρεμό.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε, με το υλικό να αποτυπώνει καρέ καρέ την απώλεια ελέγχου και την επικίνδυνη κατάληξη.

Στις εικόνες φαίνεται το μαύρο SUV να χάνει ξαφνικά τον έλεγχο, να γλιστρά στο ολισθηρό οδόστρωμα και να κατευθύνεται προς το κενό, προτού σταματήσει στην άκρη του πρανούς.

Αγώνας δρόμου από περαστικούς

Το SUV παρέμεινε για λίγη ώρα πλαγιασμένο, με δύο τροχούς να περιστρέφονται στον αέρα, ενώ άλλο όχημα που ακολουθούσε συνέχισε την πορεία του. Αντίθετα, δύο αδέλφια που βρίσκονταν λίγο πιο πίσω, η Yvett Bañares-Tala και ο Ruben Tala, σταμάτησαν αμέσως και έσπευσαν να βοηθήσουν.

Ένα από τα δύο αδέλφια φαίνεται να τρέχει προς το SUV και να κρατιέται από την πόρτα, την ώρα που επιβάτης από το εσωτερικό ζητούσε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια του.

Αίσιο τέλος για τους επιβάτες του SUV

Οι δύο περαστικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες, καθώς και τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν μέσα στο SUV, πριν φτάσουν οι διασώστες στο σημείο. Παρά τη δραματική εξέλιξη του περιστατικού, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Οι Aρχές υπενθυμίζουν ότι οι παγωμένοι δρόμοι στην περιοχή της λίμνης Τάχο – της μεγαλύτερης αλπικής λίμνης στη Βόρεια Αμερική, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.897 μέτρων – απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν αιφνιδιαστικά.

iefimerida.gr