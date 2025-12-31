Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή διεθνώς ως Νησί των Χριστουγέννων, στο νησιωτικό κράτος του Κιριμπάτι, έγινε η πρώτη κατοικημένη περιοχή στον κόσμο που υποδέχθηκε επίσημα το 2026.

Άλλα μέρη του έθνους του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, είναι η πρώτη χώρα που γιόρτασε το νέο έτος, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κύπρου.

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga December 31, 2025

Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979. Φιλοξενώντας το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού, πολλές από τις ατόλες κατοικούνται.

Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μια ολόκληρη μέρα νωρίτερα.

Τη σκυτάλη παίρνουν στη συνέχεια οι Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα και οι χώρες της Ασίας, μέχρι να έρθουν τα μεσάνυχτα και στη χώρα μας, προκειμένου να γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους.

Ποιες χώρες θα αλλάξουν έτος τελευταίες

Μπορεί πρώτοι να γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους οι κάτοικοι στο μακρινό Κιριμπάτι, ωστόσο τελευταίοι θα υποδεχθούν το 2026 οι κάτοικοι στις νήσους Μπέικερ και Χάουλαντ, επίσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Δείτε ΕΔΩ σε ποιες χώρες αλλάζει πρώτα ο χρόνος και σε ποιες τελευταία.

cnn.gr / iefimerida.gr