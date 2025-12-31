Απειλητικές αναφορές περιλάμβανε το βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας περί της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά, όπως ανέφερε, τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας και του τουρκοκυπριακού πληθυσμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε παράλληλα ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα, ούτε ενέργειες που χαρακτήρισε ως «κλοπές» ή «πειρατεία» στη θαλάσσια περιοχή που αποκαλεί «Γαλάζια Πατρίδα». Τις δηλώσεις μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας. Εκ μέρους εμού και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων» αναφέρει ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία» υποστηρίζει ο Ερντογάν.

