Διέψευσε τις φήμες περί εμφράγματος ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Ο σπουδαίος βετεράνος μπακ, με ανάρτησή του από νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, δημοσίευσε φωτογραφία του στην οποία ποζάρει χαμογελαστός και έγραψε σχετικά με τις πληροφορίες για έμφραγμα που έκαναν τον γύρο του κόσμου:

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποιες πρόσφατες φήμες.

Πρόσφατα έκανα μια προληπτική ιατρική εξέταση, που είχε προγραμματιστεί με την ομάδα των γιατρών μου. Η διαδικασία πήγε καλά και είμαι καλά. Δεν είχα καρδιακή προσβολή.

Αναρρώνω ομαλά και ανυπομονώ να επιστρέψω στην κανονική μου κατάσταση και να συνεχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου δραστηριότητες.

Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα στήριξης και ενδιαφέροντος. Θέλω να σας καθησυχάσω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε».

iefimerida.gr