Μια 55χρονη Τουρκάλα κατέθεσε αγωγή πατρότητας στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι βιολογικός της πατέρας είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ihlas News Agency (IHA).

Η αγωγή κατατέθηκε στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας και συνοδεύεται από αίτημα για τη διενέργεια εξέτασης DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν βιολογική συγγένεια με τον 79χρονο Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δικαστήριο απέρριψε σε πρώτο στάδιο το αίτημα, ωστόσο η ενάγουσα άσκησε έφεση, προσφεύγοντας σε ανώτερο δικαστήριο. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα οικογενειακά δικαστήρια στην Τουρκία είναι αρμόδια για υποθέσεις προσωπικής κατάστασης, όπως η αναγνώριση πατρότητας, η υιοθεσία και οι διαφορές συγγένειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ενάγουσα επιχειρεί, παράλληλα, να ακολουθήσει αντίστοιχη νομική οδό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx January 1, 2026

Ισχυρισμοί βασισμένοι σε οικογενειακές μαρτυρίες και έγγραφα

Η 55χρονη Νετζλά Οτσμέν, κάτοικος Άγκυρας, αναφέρει ότι άρχισε να αμφισβητεί τη βιολογική της καταγωγή, όταν εντόπισε ασάφειες στα επίσημα ληξιαρχικά της στοιχεία και άκουσε σχετικές αναφορές από μέλη της οικογένειάς της. Όπως υποστηρίζει, η βιολογική της μητέρα ήταν Αμερικανίδα πολίτης με το όνομα Σοφία, η οποία έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ, και την εγκατέλειψε λίγο μετά τη γέννησή της.

Σύμφωνα με την Οτσμέν, καταχωρίστηκε ως παιδί άλλης γυναίκας που είχε προηγουμένως χάσει βρέφος, πρακτική που, όπως λέει, δεν ήταν ασυνήθιστη πριν από δεκαετίες σε περιπτώσεις άτυπης υιοθεσίας. Οι αβεβαιότητες αυτές, σε συνδυασμό με μακροχρόνια ερωτήματα για το οικογενειακό της υπόβαθρο, την οδήγησαν να ζητήσει δικαστική διερεύνηση της πατρότητάς της.

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen:



"İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum." https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs December 31, 2025

Νομικές κινήσεις και στις ΗΠΑ

Η Οτσμέν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κατέθεσε αρχικά την αγωγή πατρότητας στην Τουρκία και, μετά την απόρριψή της, άσκησε έφεση. Παράλληλα, όπως ανέφερε, απέστειλε μέσω της αρμόδιας πρεσβείας νομικό αίτημα σε οικογενειακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας να εξεταστεί το ίδιο ζήτημα και εκεί.

Κεντρικό αίτημά της παραμένει η παροχή δείγματος DNA από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια εάν υπάρχει βιολογική συγγένεια. Η εξέταση DNA αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τα δικαστήρια για τον προσδιορισμό πατρότητας με υψηλό βαθμό ακρίβειας.

Προσωπική μαρτυρία και προσδοκίες

Μιλώντας στο IHA, η Οτσμέν ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1970 και ότι άρχισε να υποψιάζεται πιθανή σχέση με τον Τραμπ το 2017, όταν τον είδε σε τηλεοπτικές και δημοσιογραφικές αναφορές κατά την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Όπως είπε, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τότε της αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ήταν ο πατέρας της, ισχυρισμό που αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί.

Η ίδια τονίζει ότι δεν επιδιώκει να κατηγορήσει ή να εκθέσει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά να διαλευκάνει την προσωπική της υπόθεση. Δηλώνει ότι θα ήθελε να τον συναντήσει, να μάθει αν γνώριζε την ύπαρξή της και, εφόσον αποδειχθεί ο ισχυρισμός της, να αναγνωριστεί από την οικογένειά του.

Ισχυρισμοί ομοιότητας

Η Οτσμέν υποστηρίζει επίσης ότι θεωρεί πως μοιάζει εμφανισιακά με τον Τραμπ και με ορισμένα από τα παιδιά του, στοιχείο που, όπως λέει, ενίσχυσε την απόφασή της να κινηθεί νομικά. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι βιολογική του κόρη, ανέφερε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ζήσει κοντά του, διατηρώντας ωστόσο τους δεσμούς της με την Τουρκία, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να κατοικεί.

protothema.gr