Πάνω από χίλια οχήματα πυρπολήθηκαν και περισσότεροι από 500 άνθρωποι προσήχθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται, σημειώθηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές».

Συνολικά, 505 άτομα προσήχθησαν, ενώ σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις. Το υπουργείο χαρακτήρισε τη φετινή νύχτα «πιο ήρεμη» σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη χρονιά είχαν καταγραφεί σε όλη τη Γαλλία 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση στα επεισόδια, ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, φθάνοντας τα 1.173, έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2025.

Διαπιστώθηκε μολαταύτα από τις τοπικές αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Περίπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 ως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι — 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.

cnn.gr