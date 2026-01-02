Το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο παγκοσμίως εισέρχεται στη φάση παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας πιο κοντά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Η αμερικανική εταιρεία Alef Aeronautics ανακοίνωσε ότι το «πρώτο στον κόσμο» ιπτάμενο αυτοκίνητο, το Model A Ultralight, αξίας 235.000 λιρών, μπαίνει σε παραγωγή και οι πρώτοι πελάτες θα μπορούν σύντομα να παραλάβουν τα οχήματά τους.

Χειροποίητη παραγωγή και ελεγχόμενη διάθεση

Τα αυτοκίνητα θα συναρμολογούνται χειροκίνητα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Silicon Valley της Καλιφόρνια και η διαδικασία θα διαρκεί «μερικούς μήνες» για κάθε όχημα. Αρχικά, μόνο λίγοι πελάτες θα μπορέσουν να δοκιμάσουν τα πειραματικά οχήματα υπό πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ώστε η εταιρεία να εντοπίσει και να επιλύσει τυχόν προβλήματα πριν ξεκινήσει η μαζική παραγωγή.

Οδήγηση και πτήση σε ένα όχημα

Το Model A Ultralight μπορεί να οδηγηθεί στους δρόμους σαν κανονικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να απογειωθεί κάθετα μέσω eVTOL (ηλεκτρική κάθετη απογείωση και προσγείωση). Τέσσερις μικροί κινητήρες σε κάθε τροχό επιτρέπουν την οδήγηση στο έδαφος, ενώ οι οκτώ ισχυρές έλικες γύρω από τη θέση του οδηγού παρέχουν αρκετή ώθηση για πτήση με ταχύτητα πλεύσης 177 χλμ/ώρα. Το ανθρακονημάτινο σώμα διαστάσεων περίπου πέντε μέτρα επί δύο επιτρέπει στον αέρα να περνά, διατηρώντας τις λεπίδες ασφαλώς καλυμμένες.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Το αυτοκίνητο μπορεί να φιλοξενήσει τον πιλότο και έναν επιβάτη, με εμβέλεια 321 χλμ στο έδαφος και 177 χλμ στον αέρα. Το συνολικό βάρος των 385 κιλών το κατατάσσει ως ultralight «χαμηλής ταχύτητας όχημα», περιορίζοντας την ταχύτητα στους δημόσιους δρόμους στα 40 χλμ/ώρα. Ο δημιουργός του, Jim Dukhovny, υποστηρίζει ότι η εκμάθηση της χρήσης του οχήματος διαρκεί μόλις 15 λεπτά.

Το μέλλον της Alef Aeronautics

Το Model A έχει λάβει πιστοποίηση πτητικής ικανότητας από την FAA και η εταιρεία έχει ήδη λάβει περίπου 3.500 προπαραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων λιρών. Στόχος της Alef Aeronautics είναι να αυτοματοποιήσει την παραγωγή του πλήρους μεγέθους Model A στο μέλλον, μειώνοντας παράλληλα το κόστος κατασκευής και κάνοντάς το πιο προσιτό για το ευρύ κοινό.

Η εταιρεία συνδυάζει ρομποτική, βιομηχανική και χειροποίητη παραγωγή, με αυστηρούς ελέγχους και μεγάλο αριθμό δοκιμαστικών πτήσεων, ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του πρώτου πραγματικού «ιπτάμενου αυτοκινήτου» που οδηγείται και πετάει.

Ο Dukhovny έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ήθελε να φέρει τη φαντασία στην πραγματικότητα και να κατασκευάσει ένα «προσιτό» ιπτάμενο αυτοκίνητο, με το κόστος πιθανό να φτάσει περίπου τις 25.000 λιρών όταν παραχθεί σε μαζική κλίμακα.

