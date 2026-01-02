Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αρχές απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης εμπνευσμένης από το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο φέρεται να ετοίμαζε 18χρονος στη Βόρεια Καρολίνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με στόχο επίθεση με μαχαίρια και σφυριά σε πολίτες κατά τη διάρκεια ρεβεγιόν.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

«Το FBI και οι συνεργάτες του απέτρεψαν μια άλλη πιθανή επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από ένα άτομο που φέρεται να εμπνεύστηκε από το ISIS», έγραψε στο Twitter ο Κας Πατέλ.

The @FBI and partners foiled another potential New Year's Eve attack from an individual allegedly inspired by ISIS.@FBICharlotte will be speaking at a press conference shortly with more details.

Thanks to our great partners for working with us and undoubtedly saving lives. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026

protothema.gr