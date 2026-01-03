Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του δημοφιλούς ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς μετά τον θάνατο της κόρης του, Βικτόρια.

Σε δήλωσή της στο περιοδικό Rolling Stone, η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά της. «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 34χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η 34χρονη εντοπίστηκε νεκρή ξημερώματα Πρωτοχρονιάς στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο. Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο, καθώς και την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου.

Τόμι Λι Τζόουνς: Δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια θανάτου της κόρης του



Μέχρι αυτή τη στιγμή τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με αμερικάνικά μέσα υπήρξαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε υπερβολική δόση. Ωστόσο η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να μην εντόπισε ουσίες, στοιχεία εγκληματικής ενέργειας ή ενδείξεις αυτοχειρίας και η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται.

Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της διοίκησης για το συμβάν και απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας. Όπως τονίζεται, το ξενοδοχείο συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν το μικρότερο παιδί του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κάφλεϊ. Γεννήθηκε το 1991, πέντε χρόνια πριν από τη λήξη του 15ετούς γάμου τους. Εκτός από τους γονείς της, αφήνει πίσω της και τον αδελφό της, Όστιν, ηλικίας 43 ετών.

Σε μικρή ηλικία, η Βικτόρια είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, κυρίως σε παραγωγές στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο πατέρας της, καθώς και σε τηλεοπτική σειρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα.

