Η επιχείρηση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποδίδεται σε ομάδα της αμερικανικής ελίτ μονάδας Delta Force, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διοικείται από Ελληνοαμερικανό αξιωματικό.

Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σεθ Χαρπ, επικεφαλής της ομάδας φέρεται να ήταν ο Ελληνοαμερικανός συνταγματάρχης Chris Countouriotis. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο αξιωματικός είχε ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση που περιγράφεται ως απαγωγή ή «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Σεθ Χαρπ αναφέρει, επίσης, ότι μετά τις αποκαλύψεις του δέχεται απειλές για τη ζωή του, τουλάχιστον σε διαδικτυακό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι ελάχιστες λεπτομέρειες για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα έχουν γίνει γνωστές, δεν αμφισβητείται ότι η Delta Force εκτέλεσε την αποστολή, πιθανότατα υπό τη διοίκηση του εν λόγω Συνταγματάρχη, ο οποίος φέρεται να έχει ελληνική καταγωγή.

Ποιος είναι ο Chris Countouriotis

Ο Συνταγματάρχης Chris Countouriotis είναι αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, Διορίστηκε Αξιωματικός του Σώματος Ιατρικών Υπηρεσιών το 2004 και μετατέθηκε στο Πεζικό το 2006. Έχει περάσει τα τελευταία 16 χρόνια σε μονάδες της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έχει μεγάλη εμπειρία δουλεύοντας με κοινές, διατμηματικές και διεθνείς συνεργασίες και έχει υπηρετήσει πολλές φορές σε όλη την Αφρική, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ο Chris Countouriotis απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και έλαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Chris και η σύζυγός του, Michelle, η οποία υπηρέτησε για 21 χρόνια στον Στρατό, μεγαλώνουν 5 κόρες. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Chris περιλαμβάνουν την πολιτική εθνικής ασφάλειας, τον άτακτο πόλεμο και την ανάπτυξη και εκπαίδευση ηγετών.

