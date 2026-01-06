«Οι εχθροί μας θέλουν την κεφαλή μας… Κουνούν το δάχτυλο αδιαφορώντας για το μπόι τους» δήλωσε τη Δευτέρα προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Αυτό που θέλουν οι εχθροί μας για εμάς σήμερα δεν είναι ούτε αυτή η επαρχία ούτε η τάδε η περιφέρεια, αλλά απευθείας η κεφαλή μας, το κράτος μας. Ναι, ακόμη και σήμερα, όσοι, αδιαφορώντας για το μέγεθος ή το μπόι τους, κουνούν το δάχτυλό τους στην Τουρκία με μια εξαιρετικά αλαζονική στάση, θέλουν το κράτος μας, την πατρίδα μας και να εμποδίσουν το ιδανικό μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία να γίνει πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας απόψεις, την καταγωγή, τα δόγματα ή τις πεποιθήσεις μας, είμαστε όλοι λάτρεις αυτής της ουράνιας πατρίδας, ποτισμένης με το αίμα των μαρτύρων. Ως 86 εκατομμύρια άνθρωποι, είμαστε αδέρφια και αδελφές, που μοιραζόμαστε ένα κοινό πεπρωμένο. Είμαστε ένα και ενωμένοι από την αιωνιότητα στην αιωνιότητα».

«Όσοι θέλουν να μας διχάσουν, όσοι προσπαθούν να σπείρουν διχόνοια ανάμεσά μας, όσοι θέλουν να στρέψουν αδελφό εναντίον αδελφού, υπήρχαν χθες, υπάρχουν σήμερα και θα υπάρχουν αύριο. Όσοι θέλουν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε μια θάλασσα αίματος, θα προσπαθήσουν, πρώτα απ’ όλα, να βγάλουν την Τουρκία από την εξίσωση».

skai.gr