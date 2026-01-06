Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα από τα πιο μυστηριώδη και σημαντικά μη επανδρωμένα stealth αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το RQ-170 Sentinel, συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολά Μαδούρο.

Οι εικόνες δείχνουν ένα RQ-170 Sentinel να επιστρέφει στη βάση του στο Πουέρτο Ρίκο λίγη ώρα μετά την σύλληψη του Μαδούρο με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής να αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα τέτοιο σκάφος έλαβε μέρος στην επιχείρηση. Το RQ-170 Sentinel έχει κύρια χρήση την αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής.

Πρόκειται για μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραμένει αόρατο από τα ραντάρ και πραγματοποιεί συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών και παρακολούθηση εχθρικών στόχων. Αναπτύχθηκε από την Lockheed Martin και την ίδια ομάδα σχεδιαστών που έχει δημιουργήσει πολλά από τα πιο προηγμένα stealth αεροπλάνα του κόσμου.

Παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εκτιμάται ότι έχει άνοιγμα φτερών περίπου 20 μέτρα και μήκος γύρω στα 12 μέτρα.

Πιθανότατα φέρει αισθητήρες EO/IR (οπτικοί και υπέρυθροι), SAR ραντάρ υψηλής ανάλυσης και συστήματα SIGINT/ELINT για συλλογή ηλεκτρονικών σημάτων και παρακολούθηση. Λειτουργεί σε καθεστώς Emission Control (EMCON) — δηλαδή χωρίς ενεργές εκπομπές — για να παραμένει δύσκολος εντοπισμός από τον εχθρό.

Το RQ-170 έγινε γνωστό για πρώτη φορά το 2009 όταν φωτογραφήθηκε σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και για αυτό τον λόγο του δόθηκε το παρατσούκλι «Beast of Kandahar» (Τέρας της Κανταχάρ).

Το 2011 ένα RQ-170 κατέπεσε στην Ιρανική επικράτεια και οι Ιρανοί ισχυρίστηκαν ότι το κατέχουν σχεδόν άθικτο γεγονός που προκάλεσε διεθνείς συζητήσεις για την προηγμένη τεχνολογία stealth που διαθέτει. Σύμφωνα με αναφορές απόρρητες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο σκάφος σε διάφορα μέρη του κόσμου αν και η ακριβής δράση του παραμένει σπάνια επιβεβαιωμένη από επίσημες πηγές.

