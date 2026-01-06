Σεξουαλικό σκάνδαλο που αφορά τον Πρόεδρο της Κολομβίας επανήλθε στο προσκήνιο στο διαδίκτυο, την ώρα που ο ίδιος διατυπώνει απειλές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο φέρεται να πιάστηκε το 2024 να απατά τη σύζυγό του με ένα τρανς μοντέλο. Ο παντρεμένος Κολομβιανός ηγέτης φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε κρατώντας το χέρι του τρανς μοντέλου Λίντα Γέπες κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού στον Παναμά.

Colombian President Gustavo Petro is alleged to have been caught in 2024 cheating on his wife with a transgender woman. The married Colombian leader was reportedly filmed… https://t.co/zjeBBLo3Cv pic.twitter.com/3mQqCdBdJt

Αφού το βίντεο έγινε viral, ο Πέτρο δήλωσε ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος και περιέγραψε τον εαυτό του ως «ετεροφυλόφιλο». Ο Πέτρο είναι παντρεμένος με τη φιλάνθρωπο Βερόνικα Αλκοσέρ, και η συμπεριφορά του προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη της χώρας.



Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Πέτρο απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα «πάρει τα όπλα» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούσαν να τον απομακρύνουν από την εξουσία.



«Ελάτε να με πιάσετε!» — δήλωσε ο Πέτρο προς τον Τραμπ, προκαλώντας τον ανοιχτά.

Λίντα Γέπες

Ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποίησε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός ομόλογός του επιχειρεί να μετατρέψει τα λατινοαμερικανικά έθνη σε αποικίες των ΗΠΑ.



«Αν διαβάσετε τις πρώτες παραγράφους της πολιτικής εθνικής ασφάλειας, θα καταλάβετε ότι το Δόγμα Μονρόε στοχεύει να κάνει ξανά τα κυρίαρχα λατινοαμερικανικά έθνη αποικίες», έγραψε ο Πέτρο σε μια ανάρτηση στο X.



«Αυτό αντιβαίνει πλήρως στο διεθνές δίκαιο. Είναι το ίδιο δόγμα περί ζωτικού χώρου που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ και προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους» υποστήριξε.



Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Πέτρο κάλεσε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να «βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας διεθνούς δημοκρατικής τάξης».



«Δεν έχει σημασία από ποιο χρώμα, κόμμα ή κράτος προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να δράσουν, η παγκόσμια ειρήνη και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.



