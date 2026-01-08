Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στο Χαλέπι, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και του κουρδικού συνασπισμού Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, μετά την κατάρρευση συνομιλιών για την ενσωμάτωση των SDF στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας.

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων του συριακού στρατού ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συνοικίες του βόρειου Χαλεπίου, μεταξύ των οποίων οι Σέιχ Μακσούντ, Ασραφιέ και Μπάνι Ζέιντ, γνωστοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε «στοχευμένες επιχειρήσεις» κατά θέσεων των SDF. Παράλληλα, κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις περιοχές και προειδοποίησε τις κουρδικές δυνάμεις να μην παρεμποδίσουν την αποχώρησή τους.

Σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στις τελευταίες συγκρούσεις, με τη διεύθυνση Υγείας του Χαλεπίου να αποδίδει τους τραυματισμούς σε πλήγματα που έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Από την πλευρά τους, οι SDF κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι φέρει την ευθύνη για τις ανθρωπιστικές συνέπειες και προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της στρατιωτικής προσέγγισης θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις».

Ανταποκριτές στο πεδίο ανέφεραν εκτεταμένες ανταλλαγές πυρών, βομβαρδισμούς πυροβολικού και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την κατάσταση στην πόλη να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά τεταμένη» και χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Πολλοί άμαχοι κινήθηκαν βόρεια προς τον θύλακα του Αφρίν, ενώ άλλοι αναζήτησαν προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και τεμένη, τα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διαθέτουν επαρκή υποδομή.

They will face a problem with this promise after a SDF female fighter kill some of these apes. https://t.co/VgfYQBzsuq January 7, 2026

Η διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Πολλές οικογένειες διέφυγαν πεζοί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων που άνοιξε ο συριακός στρατός, μεταφέροντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. «Φύγαμε για να σωθούμε και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε», δήλωσε κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Terör örgütü SDG, Halep'te gazetecilerin yakınına havan topuyla saldırdı. pic.twitter.com/1S59tkWnGn January 7, 2026

Οι συγκρούσεις, που σύμφωνα με επίσημες πηγές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον εννέα θανάτους, αποτελούν τις σφοδρότερες μεταξύ των δύο πλευρών μετά την αποτυχία εφαρμογής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Μάρτιο. Η συμφωνία προέβλεπε την ενσωμάτωση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δομών των SDF στη συριακή κρατική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων συνοριακών διαβάσεων, αεροδρομίων και ενεργειακών υποδομών.

Arabs and Turks do not like each other and harbor deep mutual hostility.

However, when it comes to the Kurds, they unite.



This is what we are witnessing today in the city of Aleppo, Syria, where Kurdish civilians are being attacked with heavy weapons by them. pic.twitter.com/fGwjtI4eIc January 7, 2026

Η κυβέρνηση της Συρία κατηγορεί τις SDF ότι παραβίασαν επανειλημμένα τη συμφωνία, με τον υπουργό Πληροφοριών Χάμζα αλ-Μουστάφα να δηλώνει ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν τον τελευταίο μήνα σε επιθέσεις. Οι SDF, από την πλευρά τους, αρνούνται ότι διαθέτουν στρατιωτική παρουσία στις συγκεκριμένες συνοικίες και καλούν σε άμεση παύση των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει τη χώρα «ξανά σε ανοιχτό πόλεμο».

Footage documents the shelling of the civilian “عثمان / Osman” Hospital in the Ashrafieh neighborhood of Aleppo by Damascus government–affiliated factions and their auxiliaries, despite the hospital being crowded with dozens of wounded civilians, in a blatant violation targeting… pic.twitter.com/FKRO4HLIq6 — Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) January 8, 2026

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση, καλώντας όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον της ζητηθεί.

#Breaking: Kurdish neighborhoods of #Aleppo are under artillery barrage by the new jihadist regime of #Syria. Kurds and other religious and ethnic minorities are being deliberately targeted.



Right now, Kurds, Alawites, Armenians, Assyrians, and other minorities are in grave… pic.twitter.com/ZOj6p3cn29 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 8, 2026

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα έκρηξη βίας σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου σχετικής σταθερότητας που ακολούθησε την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024 και αντανακλά τη βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ της προσπάθειας ενοποίησης του κράτους και του κινδύνου νέου κατακερματισμού της μεταπολεμικής Συρίας.