Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στο Χαλέπι, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και του κουρδικού συνασπισμού Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, μετά την κατάρρευση συνομιλιών για την ενσωμάτωση των SDF στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας.
Η Διοίκηση Επιχειρήσεων του συριακού στρατού ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συνοικίες του βόρειου Χαλεπίου, μεταξύ των οποίων οι Σέιχ Μακσούντ, Ασραφιέ και Μπάνι Ζέιντ, γνωστοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε «στοχευμένες επιχειρήσεις» κατά θέσεων των SDF. Παράλληλα, κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις περιοχές και προειδοποίησε τις κουρδικές δυνάμεις να μην παρεμποδίσουν την αποχώρησή τους.
Σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στις τελευταίες συγκρούσεις, με τη διεύθυνση Υγείας του Χαλεπίου να αποδίδει τους τραυματισμούς σε πλήγματα που έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Από την πλευρά τους, οι SDF κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι φέρει την ευθύνη για τις ανθρωπιστικές συνέπειες και προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της στρατιωτικής προσέγγισης θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις».
Ανταποκριτές στο πεδίο ανέφεραν εκτεταμένες ανταλλαγές πυρών, βομβαρδισμούς πυροβολικού και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την κατάσταση στην πόλη να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά τεταμένη» και χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Πολλοί άμαχοι κινήθηκαν βόρεια προς τον θύλακα του Αφρίν, ενώ άλλοι αναζήτησαν προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και τεμένη, τα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διαθέτουν επαρκή υποδομή.
Η διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Πολλές οικογένειες διέφυγαν πεζοί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων που άνοιξε ο συριακός στρατός, μεταφέροντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. «Φύγαμε για να σωθούμε και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε», δήλωσε κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι συγκρούσεις, που σύμφωνα με επίσημες πηγές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον εννέα θανάτους, αποτελούν τις σφοδρότερες μεταξύ των δύο πλευρών μετά την αποτυχία εφαρμογής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Μάρτιο. Η συμφωνία προέβλεπε την ενσωμάτωση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δομών των SDF στη συριακή κρατική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων συνοριακών διαβάσεων, αεροδρομίων και ενεργειακών υποδομών.
Η κυβέρνηση της Συρία κατηγορεί τις SDF ότι παραβίασαν επανειλημμένα τη συμφωνία, με τον υπουργό Πληροφοριών Χάμζα αλ-Μουστάφα να δηλώνει ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν τον τελευταίο μήνα σε επιθέσεις. Οι SDF, από την πλευρά τους, αρνούνται ότι διαθέτουν στρατιωτική παρουσία στις συγκεκριμένες συνοικίες και καλούν σε άμεση παύση των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει τη χώρα «ξανά σε ανοιχτό πόλεμο».
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση, καλώντας όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον της ζητηθεί.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα έκρηξη βίας σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου σχετικής σταθερότητας που ακολούθησε την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024 και αντανακλά τη βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ της προσπάθειας ενοποίησης του κράτους και του κινδύνου νέου κατακερματισμού της μεταπολεμικής Συρίας.