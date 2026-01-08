Το βίντεο που καταγράφει τον εν ψυχρώ πυροβολισμό της 37χρονης στη Μινεάπολη φέρεται να επικεντρώνεται στον ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά της γυναίκας.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο πράκτορας που φέρεται να εμπλέκεται στον θανάσιμο πυροβολισμό εμφανίζεται να απομακρύνεται από το όχημα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, διατηρώντας απόλυτη ψυχραιμία και κοιτάζοντας το κινητό του τηλέφωνο. Λίγο αργότερα, αφού έχει απομακρυνθεί σε μικρή απόσταση, φαίνεται να δίνει οδηγίες στους συναδέλφους του.

Την ίδια στιγμή, στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου!», εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά της.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη γειτονιά Powderhorn της Μινεάπολης, όταν πράκτορας της Immigration and Customs Enforcement (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέσα στο αυτοκίνητό της.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Γκουντ, η οποία ήταν ποιήτρια «και το πιο ευγενικό άτομο που ξέρω», σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης

Η Μπέτσι, κάτοικος της περιοχής και αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψε στο ABC News ότι βγήκε για περίπατο χωρίς να φαντάζεται πως θα γίνει μάρτυρας ενός θανατηφόρου περιστατικού.

«Κατάλαβα ότι το σώμα μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Ένιωθα πραγματικά τρομοκρατημένη από αυτό που συνέβαινε», ανέφερε, ζητώντας να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της.

Όπως περιέγραψε, άκουσε σφυρίγματα και κόρνες και ακολούθησε τον θόρυβο. Φτάνοντας στη διασταύρωση της East 34th Street με την Portland Avenue, είδε «μια συστάδα οχημάτων στη μέση του δρόμου, ανάμεσά τους κι ένα μπορντό SUV».

Οι στιγμές πριν από τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, γείτονες σφύριζαν διαμαρτυρόμενοι προς μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων, ενώ ένας από αυτούς φώναζε στη γυναίκα οδηγό μέσα από το παράθυρο του SUV.

«Μου φάνηκε ότι προσπαθούσε να στρίψει το αυτοκίνητο ώστε να κατευθυνθεί νοτιότερα», είπε η Μπέτσι. «Κάποια στιγμή άρχισε να επιταχύνει, προσπαθώντας να απομακρύνει το όχημα από τα μαζεμένα αυτοκίνητα».

Τη στιγμή που το όχημα άρχισε να κινείται, ένας πράκτορας συνέχισε να φωνάζει και, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, πυροβόλησε.

«Το αυτοκίνητο κινήθηκε λίγα μέτρα και μετά έχασε τον έλεγχο»

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το SUV προχώρησε περίπου 10 μέτρα. «Τότε έγινε φανερό ότι η οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο», είπε η Μπέτσι.

«Είδα το κεφάλι της να πέφτει προς τα πίσω στο προσκέφαλο και υπήρχε πολύ αίμα», πρόσθεσε. Το όχημα κύλησε αργά και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο λίγα μέτρα πιο μπροστά.

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της και εμπόδιζε την κυκλοφορία. «Σε κάποια στιγμή, ομοσπονδιακός πράκτορας την προσέγγισε πεζός και το όχημα άρχισε να απομακρύνεται. Ρίχθηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο κατέληξε στο πλάι του δρόμου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η γυναίκα ήταν στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης.

Διαφορετικές εκδοχές για τη θέση των πρακτόρων

Η Μπέτσι υποστήριξε ότι τη στιγμή των πυροβολισμών οι πράκτορες βρίσκονταν δίπλα και πίσω από το SUV, κοντά στο παράθυρο του οδηγού, και όχι μπροστά από το όχημα. Αντίθετα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε ότι υπήρχε πράκτορας μπροστά από το αυτοκίνητο, ισχυριζόμενο πως η γυναίκα επιχείρησε να παρασύρει τους αστυνομικούς.

Η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η Γκουντ «προσπαθούσε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της στελέχη επιβολής του νόμου», κάτι που αμφισβητείται από τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι βίντεο του περιστατικού δεν δείχνει πράξη αυτοάμυνας από την πλευρά του πράκτορα.

Οι στιγμές μετά τον πυροβολισμό

Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα, αμέσως μετά τον πυροβολισμό ένας γείτονας έτρεξε στο SUV, άνοιξε την πόρτα και προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση της οδηγού. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, όμως η Μπέτσι ανέφερε ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί.

Λίγο αργότερα, άλλος γείτονας πλησίασε και συστήθηκε ως γιατρός, ζητώντας από τους πράκτορες να βοηθήσουν στον έλεγχο της αιμορραγίας.

Κλίμα έντασης στη γειτονιά

Η Μπέτσι τόνισε ότι η εμπειρία είχε έντονη ψυχολογική επίδραση, σε μια κοινότητα που, όπως είπε, βρισκόταν ήδη σε ένταση λόγω αυξημένης παρουσίας μεταναστευτικών ελέγχων.

«Νιώθω ακόμα το νευρικό μου σύστημα σε σοκ. Υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή οργή, αλλά και έντονη περηφάνια για την κοινότητά μου», είπε.

Μετά το περιστατικό, συγκεντρώθηκε πλήθος στο σημείο, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε «προειδοποιητική εντολή» για ετοιμότητα της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για «ειρηνική αντίδραση», καθώς η έρευνα για τις συνθήκες του πυροβολισμού παραμένει σε εξέλιξη.

