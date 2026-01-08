Η γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα από άνδρα της Αστυνομίας Μετανάστευσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη ήταν η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Γκουντ ήταν Αμερικανίδα πολίτης, γεννημένη στο Κολοράντο, και δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, αφού στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Here’s the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen. pic.twitter.com/mbq1bYwW9U January 7, 2026

Στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μακλίν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο «γνωρίζει τη Μινεάπολη», ενώ είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.

Η φωτογραφία του προφίλ της στο Pinterest τη δείχνει να χαμογελά και να κρατάει ένα μικρό παιδί κοντά στο μάγουλό της, ενώ οι αναρτήσεις της αφορούσαν κυρίως θέματα όπως τα τατουάζ, οι κομμώσεις και η διακόσμηση σπιτιού.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για την ασφάλεια των παιδιών του, ανέφερε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο τους στο σχολείο την Τετάρτη και γυρνούσε σπίτι μαζί με το άτομο που έχει σχέση. Καθ’ οδόν, συνάντησαν μια ομάδα στελεχών της υπηρεσίας ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο της Μινεάπολης, όπου το ζευγάρι είχε μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί και κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα στέλεχος της ICE να πλησιάζει το αυτοκίνητο της Γκουντ, να απαιτεί να ανοίξει την πόρτα και να πιάνει τη χειρολαβή. Όταν το όχημα της γυναίκας αρχίζει να κινείται, ένας άλλος συνάδελφός του που βρισκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο τραβάει το όπλο του και πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές από κοντινή απόσταση.

Σε άλλο βίντεο που καταγράφηκε μετά τον πυροβολισμό, μια γυναίκα εμφανίζεται να κάθεται κοντά στο όχημα, κλαίγοντας και φωνάζοντας: «Αυτή είναι η σύζυγός μου, δεν ξέρω τι να κάνω!»

