Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το διεθνές δίκαιο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εκτενή συνέντευξή του στους New York Times, όπου μίλησε για μια σειρά θεμάτων, από τη Βενεζουέλα και τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι μόνο η προσωπική του ηθική μπορεί να λειτουργήσει ως φρένο στις αποφάσεις του.

Δείχνοντας τις προθέσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε ότι «το μόνο που μπορεί να μου βάλει φρένο είναι το δικό μου μυαλό και η δική μου ηθική».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», αγνοώντας το διεθνές δίκαιο. «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην επιτυχία της επίθεσης εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την ταχύτητα με την οποία «αποκεφάλισε» την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

Ψυχολογικά απαραίτητο να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία

Στην ερώτηση, δε, ποια ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητά του, η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του ΝΑΤΟ, ο κ. Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, αλλά αναγνώρισε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή». «Η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική», είπε ο κ. Τραμπ καθώς συζητούσε, με το μάτι ενός μεγιστάνα των ακινήτων, για την έκταση της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε γιατί χρειαζόταν να κατέχει το έδαφος, απάντησε: «Επειδή αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία. Νομίζω ότι η ιδιοκτησία σου δίνει κάτι που δεν μπορείς να έχεις, είτε μιλάμε για μίσθωση είτε για συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου δίνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο».

Μόνο ο χρόνος θα δείξει πόσο θα μείνουμε στη Βενεζουέλα

Υπερασπίστηκε, επίσης, τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα υποστηρίζοντας ότι η απειλή του Μαδούρο ήταν διαφορετική από την περίπτωση της Ταϊβάν και τις αντιδράσεις της Κίνας.

«Αυτή ήταν μια πραγματική απειλή. Δεν είχατε ανθρώπους να συρρέουν στην Κίνα. Δεν είχατε ναρκωτικά να εισρέουν στην Κίνα. Δεν είχατε όλα τα κακά πράγματα που είχαμε εμείς. Δεν είχατε τις φυλακές της Ταϊβάν να ανοίγουν και τους ανθρώπους να εισρέουν στην Κίνα» είπε στους ΝΥΤ. Στο ερώτημα, δε, πώς θα αντιδρούσε αν ο Σι Τζινπίνγκ θεωρούσε απειλή την Κίνα είπε «ξέρετε του έχω εκφράσει ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος αν το έκανε αυτό, και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει» εκτιμώντας, πάντως, ότι ο Κινέζος ηγέτης δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό το βήμα όσο ο ίδιος είναι στην εξουσία: «Μπορεί να το κάνει όταν θα έχουμε διαφορετικό πρόεδρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει όσο είμαι εγώ πρόεδρος».

Παρόλα αυτά όταν κλήθηκε από τους New York Times να οριοθετήσει χρονικά τη διάρκεια της παραμονής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν έδωσε σαφή απάντηση. Αρχικά είπε ότι αναμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διοικούν τη Βενεζουέλα και να εξάγουν πετρέλαιο από τα τεράστια αποθέματά της για χρόνια, λέγοντας στη συνέχεια «μόνο ο χρόνος θα δείξει» για το διάστημα της αμερικανικής εποπτείας στην κυβέρνηση του Καράκας.

Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει συμφωνία για την Ουκρανία

Στο κεφάλαιο πόλεμος στην Ουκρανία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να δεσμευτεί για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στην μελλοντική άμυνα της Ουκρανίας αλλά μόνο, όπως είπε, επειδή είναι σίγουρος ότι η Ρωσία δεν θα προσπαθήσει να εισβάλει ξανά στη χώρα. «Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα εισβάλουν ξανά, αλλιώς δεν θα συμφωνούσα» είπε ενώ παρέμεινε πεπεισμένος για την επιθυμία του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρήνη: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αλλά το έχω σκεφτεί αυτό — το σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό».

Πιθανώς να έπρεπε να πάρω Ozempic

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι δεν είχε πάρει ποτέ φάρμακα GLP-1 κατά της παχυσαρκία όπως το Wegovy και το Ozempic, αν και παραδέχθηκε ότι «πιθανώς θα έπρεπε».

Όπως υπενθυμίζουν οι ΝΥΤ, το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ ζύγιζε 111 κιλά, ένα βάρος που θεωρείται επίσημα παχυσαρκία για το ύψος του, που είναι 1,90 μέτρα. Στην τελευταία ιατρική εξέτασή του, τον Απρίλιο του 2025, ο γιατρός του ανέφερε ότι ζύγιζε 102 κιλά, τοποθετώντας τον Δείκτη Μάζας Σώματος του στην κατηγορία του υπερβολικού βάρους.

Δεν θα δώσω χάρη στον Diddy και τον Μαδούρο

Αποκάλυψε, ακόμα, ότι έχει γίνει αποδέκτης επιστολής από τον Σον Diddy Κομπς για να του απονείμει χάρη αλλά διευκρίνισε ότι δεν σκέφτεται να ικανοποιήσει το αίτημα. Ο Τραμπ ανέφερε στο πλαίσιο αυτό ότι δεν έχει καμία πρόθεση να χαρίσει χάρη σε διάφορα άλλα υψηλού προφίλ πρόσωπα, όπως ο Νίκολας Μαδούρο, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ ή Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, ο επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων που καταδικάστηκε το 2023 για κλοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες.

Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ επέμεινε ότι «πάντα» σέβεται τα αποτελέσματα των εκλογών πριν να συμπληρώσει ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι πάντα «στημένες» και «ανέντιμες». Κατηγόρησε, δε, τους Δημοκρατικούς ότι αν «δεν έκλεβαν, δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν».

Το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο της Κολομβίας και τα «παιδιά» Ρούμπιο και Βανς

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε αρκετά τηλεφωνήματα αλλά απάντησε μόνο δύο: ένα από τον πρόεδρο της Κολομβίας και ένα από τον παρουσιαστή του Fox News, Μπρέτ Μπάιερ. Στο τηλεφώνημα, δε, με τον ομόλογό του της Κολομβίας ήταν παρόντες και οι δημοσιογράφοι των ΝΥΤ τους οποίους δέσμευσε για να κρατήσουν το off the record προκειμένου να τους επιτρέψει να είναι παρόντες στη συνομιλία.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times ξεχώρισαν, επίσης, την παρουσία μικρών βομβαρδιστικών αεροσκαφών στο γραφείο του Τραμπ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τους οποίους αποκαλούσε «παιδιά».

Κάποια στιγμή, μάλιστα, Ρούμπιο και Βανς επέδειξαν με καμάρι τα παπούτσια που φορούσαν τα οποία, όπως είπαν ήταν δώρο του προέδρου των ΗΠΑ.

