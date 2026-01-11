Κλιμακώνεται το κύμα λαϊκής οργής στο Ιράν, με τις διαδηλώσεις να εξαπλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και το καθεστώς της Τεχεράνης να απαντά με απειλές και εντατικοποίηση της καταστολής. Παράλληλα, αυξάνονται τα σενάρια περί ενδεχόμενης αμερικανικής επέμβασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο επίθεσης εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ιρανοί φέρεται να βγήκαν στους δρόμους για ακόμη μία ημέρα, στο πλαίσιο των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απέδωσαν την αναταραχή σε «τρομοκράτες» και δηλώνουν ότι θα προστατεύσουν το κυβερνών σύστημα.

1.5-1.85 million Iranians are in the streets fighting tonight…



The people’s revolution has spread to:

– 512 locations

– 180 cities

– All provinces



This is a revolution that will make history! pic.twitter.com/jojn48HdGO January 10, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση, έγραψε το Σάββατο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν αντικρίζει την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Υπήρξαν νέες αναφορές για βίαια επεισόδια σε ολόκληρο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά δύσκολη την πλήρη αποτίμηση της έκτασης των ταραχών. Το BBC μέσω του BBC Persian αναφέρει πως μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Τεχεράνης εχθές καταμετρήθηκαν 110 άνθρωποι νεκροί. Με βάση αυτό οι εκτιμήσεις είναι πως από την αρχή των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου περισσότεροι από 2000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Footage from Kahrizak, south of the Iranian capital of Tehran, shows more than two dozen full body bags at a collection point, claimed to be protesters killed over the last two nights by security forces, with sources on the ground reporting that there are at least 200 dead just… pic.twitter.com/uJY0scroNO — OSINTdefender (@sentdefender) January 10, 2026

Λόγω των εκρηκτικού τμήματος που επικρατεί στην περιοχή, αεροπορικές εταιρείες όπως η Qatar Airways, η Emirates, η Turkish Airlines, η Austrian Airlines, η Pegasus και η FlyDubai ακύρωσαν πτήσεις προς την Τεχεράνη.

BREAKING: Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Pegasus and FlyDubai among airlines that have cancelled flights to Tehran — The Spectator Index (@spectatorindex) January 10, 2026

Μετά τη δύση του ηλίου το Σάββατο, νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν νέες διαδηλώσεις σε αρκετές γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Ραστ στα βόρεια, η Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και οι πόλεις Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τα νέα αυτά βίντεο.

Iran's authorities indicated they could intensify their crackdown on the biggest anti-government demonstrations in years, with the Revolutionary Guards blaming unrest on terrorists and vowing to safeguard the governing system https://t.co/nrNuePpkrH pic.twitter.com/Yb6IsvhTRb — Reuters (@Reuters) January 10, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα δημοτικό κτίριο πυρπολήθηκε στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, αποδίδοντας την ενέργεια σε «ταραχοποιούς». Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας, τα οποία –όπως ανέφερε– σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμαντάν.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας ως αντίδραση στην εκτίναξη του πληθωρισμού και μετατράπηκαν γρήγορα σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το τέλος της κληρικαλικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτήρισε την κατάσταση «παιχνίδι αντοχής». Όπως είπε, η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρις ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη είτε διαφύγουν είτε αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές επιδιώκουν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να αδειάσουν οι δρόμοι χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για παρέμβαση.

Σενάρια αμερικανικής επέμβασης

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν θεωρήθηκε προαναγγελία αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν να σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ξεκινάμε»…

Δείτε την ανάρτηση του Tραμπ

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που επικαλείται το Clashreport, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Τραμπ.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι μέχρι τώρα δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για την προετοιμασία μιας επίθεσης.

Officials in the Trump administration have held preliminary discussions about how to carry out an attack on Iran if needed to follow through on warnings from Trump.



Options discussed include a large-scale aerial strike on multiple Iranian military targets, according to one… pic.twitter.com/7OHCwwgRqk — Clash Report (@clashreport) January 10, 2026

Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν λέει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και ο Τραμπ επικροτεί

Στο μεταξύ ο Γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έστειλε μήνυμα προς τους Ιρανούς διαδηλωτές ότι η βοήθεια των ΗΠΑ είναι καθ’ οδόν και ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να αναδημοσίευσει την ανάρτησή του.

BREAKING: US Senator Lindsey Graham says to the Iranian people that 'your long nightmare is soon coming to a close' and that 'help is on the way' pic.twitter.com/Cy0B1mvId1 — The Spectator Index (@spectatorindex) January 10, 2026

«Ο μακρύς εφιάλτης σας σύντομα θα τελειώσει. Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητά σας να τερματίσετε την καταπίεση που υφίσταστε έχουν γίνει αντιληπτές από τον @POTUS και όλους όσους αγαπούν την ελευθερία» έγραψε ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και συμπλήρωσε: Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ λέει «Make Iran Great Again» (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο), αυτό σημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν πρέπει να επικρατήσουν επί του Αγιατολάχ. Αυτό είναι το σαφέστερο μέχρι τώρα μήνυμα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο με τον Αγιατολάχ και τους υπηρέτες του στην εξουσία. Σε όλους όσους θυσιάζονται στο Ιράν, ο Θεός να σας ευλογεί. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom.



When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026

Οι Ιρανοί κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές

To μήνυμα Τραμπ για αμερικανική βοήθεια στους Ιρανούς στάλθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν την στάση τους απέναντι στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απέδωσαν την αναταραχή σε «τρομοκρατικές ομάδες» και διαμήνυσαν ότι η διαφύλαξη του καθεστώτος αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές και η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ.

Υπάρχουν νέες αναφορές για ταραχές σε όλο το Ιράν, αν και η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσκολεύει να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση των ταραχών.

Στο μεταξύ, νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο σήμερα μετά το σούρουπο, φαίνεται να δείχνουν νέες διαμαρτυρίες σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας Τεχεράνης και σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ραστ στα βόρεια, Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά και Σιράζ και Κερμάν στα νότια. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα τελευταία βίντεο.

Δείτε βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις

⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️



🇮🇷 | Kerman, Iran — Has turned into a total warzone…



The revolutionary people of Iran are holding the line against ARMED IRGC troops.



Unarmed, outmatched.



Imagine the bravery and courage you must have to do this… pic.twitter.com/E3BASxWF1V — Iran Spectator (@IranSpec) January 10, 2026

Iran: a protester raises the Iranian opposition flag in the

Yousef Abad district of Tehran. pic.twitter.com/fqwccJx28m — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 10, 2026

🚨 LOOK: Tens of thousands reportedly demonstrate in Tehran amid renewed unrest targeting Iran’s ruling regime.pic.twitter.com/hA2a40jnVX — X America News (@XAmericaNews) January 10, 2026

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.



At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4 — Fox News (@FoxNews) January 10, 2026

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση έως ότου βασικά κυβερνητικά στελέχη αναγκαστούν είτε να φύγουν είτε να αλλάξουν στρατόπεδο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να σπείρουν αρκετό φόβο ώστε να εκκενώσουν τους δρόμους, χωρίς να δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογία για να παρέμβουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την οικονομική διαμαρτυρία στη σύγκρουση με το καθεστώς

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, αρχικά ως αντίδραση στην εκτόξευση του πληθωρισμού, την αύξηση του κόστους ζωής και τη γενικευμένη οικονομική δυσπραγία. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, οι διαδηλώσεις απέκτησαν σαφή πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα που αμφισβητούν ευθέως τη θεοκρατική διακυβέρνηση και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –και των οποίων οι τοποθεσίες έχουν επαληθευτεί από το πρακτορείο Reuters– δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε συνοικίες της Τεχεράνης, να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ». Σε ένα από αυτά, από την περιοχή Σαανταταμπάντ, ακούγεται διαδηλωτής να δηλώνει ότι το πλήθος έχει «καταλάβει» την περιοχή.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για επιθέσεις «ταραχοποιών» σε δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, δημοτικό κτίριο στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ μεταδόθηκαν εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε επεισόδια στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμεντάν.

Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.



The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0 — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026

Βαρύς απολογισμός και μαζικές συλλήψεις

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση μετά το μπλακ αουτ σε επικοινωνίες και διαδίκτυο και το καθεστώς δεν δίνει την παραμικρή πληροφορία δημόσια από τα πλήρως ελεγχόμενα μέσα, το BBC μέσω του BBC Persian αναφέρει πως μόνο σε ένα από τα νοσοκομεία της Τεχεράνης εχθές καταμετρήθηκαν 110 άνθρωποι νεκροί. Με βάση αυτό οι εκτιμήσεις είναι πως από την αρχή των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες από νοσοκομεία. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, αρκετοί εκ των οποίων έφεραν σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, πέντε εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αυτόπτης μάρτυρας στη δυτική χώρα ανέφερε τηλεφωνικά ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are.



Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο στρατός και η «κόκκινη γραμμή»

Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκρατικές ομάδες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις τελευταίες δύο νύχτες, προκαλώντας θύματα και καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Όπως τόνισαν, η διασφάλιση των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο στρατός, διαβεβαιώνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία.

Παχλαβί, Τραμπ και διεθνείς πιέσεις

Σε αυτό το κλίμα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εξόριστος στις ΗΠΑ, απηύθυνε μέσω βίντεο έκκληση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καλώντας τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεών τους και δηλώνοντας ότι προετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα.

Ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ήταν μόλις 17 ετών όταν οι Φρουροί της Επανάστασης ανέτρεπαν τον πατέρα του και τον έστελναν στην εξορία, το 1979. Το όνειρο να κάτσει στον θρυλικό Θρόνου του Παγωνιού, ή Θρόνο του Ηλίου (ένα μέρος του, δηλαδή, που σώζεται σήμερα στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν), έμοιαζε μέχρι σήμερα τρελό.

Σήμερα, στα 65 του χρόνια, που το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σείεται συθέμελα, βλέποντας τους οργισμένους διαδηλωτές να καίνε ως και τον τάφο του Χομεϊνί, του ηγέτη και εμπνευστή της Επανάστασης, οι ελπίδες του έχουν για πρώτη φορά βάση.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να συναντηθεί μαζί του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις πριν λάβει περαιτέρω αποφάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέμβουν υπέρ των διαδηλωτών, ενώ την Παρασκευή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω οι διαδηλωτές στο Ιράν να παραμείνουν ασφαλείς, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Αντιδιαδήλωση τη Δευτέρα στην Τεχεράνη

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση μεγάλης φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσηςστην Τεχεράνη τη Δευτέρα, με στόχο την καταδίκη των «ταραχοποιών».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Παρασκευή, ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σε κινήσεις που εκλήφθηκαν ως αντικινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση.

