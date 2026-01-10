Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την ιρανική ηγεσία με αντίποινα εάν στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που εδώ και δύο εβδομάδες βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους διαδηλωτές, με τον ιρανικό στρατό να δηλώνει έτοιμος να καταστείλει τις κινητοποιήσεις και τις αρχές να προειδοποιούν για μηδενική ανοχή, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

Πηγή: skai.gr