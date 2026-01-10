Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν το Σάββατο για περαιτέρω σκλήρυνση της καταστολής των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τον γενικό εισαγγελέα της χώρας να χαρακτηρίζει «εχθρούς του Θεού» όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις – κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή – την ώρα που νοσοκομεία στην Τεχεράνη δηλώνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό τραυματιών.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν να εννοηθεί το Σάββατο ότι ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν τις ταραχές σε «τρομοκράτες» και να δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το κυβερνητικό σύστημα.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται και οι αρχές απευθύνουν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, ένας γιατρός και ένας διασώστης σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία δήλωσαν στο BBC ότι οι δομές τους έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν συγκλονίσει το Ιράν τα τελευταία χρόνια κλιμακώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, εντείνοντας τους φόβους για αύξηση των θυμάτων, καθώς οι αρχές επιχειρούν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ιράν, παρά το γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, έδειχναν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν και να φωνάζουν αντικαθεστωτικά συνθήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με σκληρές εικόνες από σώματα αιμόφυρτα στο έδαφος. Άλλα στιγμιότυπα έδειχναν ότι πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν ηλικιωμένοι.

Ξεχωριστά πλάνα από κινητό τηλέφωνο από τη Φαρντίς, πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, έδειχναν τουλάχιστον επτά σορούς καλυμμένους με αίμα μέσα σε κτίριο, μεταδίδει το Bloomberg. Στα βίντεο φαίνονται άνθρωποι να δένουν το κεφάλι και να περιποιούνται το μάτι ενός τραυματία, ενώ ακούγεται mia φωνή να λέει ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά. Το Bloomberg σημειώνει ότι κανένα από τα πλάνα δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει σχεδόν 200 «ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων», κατάσχοντας πυρομαχικά, χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, μετέδωσε το Tasnim το Σάββατο, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε ότι όλοι οι συλληφθέντες θα κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» — αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας στη χώρα.

Ο Mohammad Movahedi Azad δήλωσε ότι όλοι οι «ταραχοποιοί» θα αντιμετωπίσουν την ίδια κατηγορία, «είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν ταραχοποιούς και τρομοκράτες» είτε για «μισθοφόρους που πήραν τα όπλα». Τόνισε ότι οι δίκες θα διεξαχθούν χωρίς καμία καθυστέρηση και «χωρίς επιείκεια, συμπόνια ή ανοχή», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRIB News.

Το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency ανέφερε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.311 έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, όταν έμποροι στην Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκαν για τη νομισματική κρίση και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Έκτοτε, οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, 38 από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί στις επαρχίες Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιγιάρι, Ιλάμ, Κερμανσάχ και Φαρς, στο κεντρικό και δυτικό Ιράν. Το περιοδικό Time μετέδωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 217 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τεχεράνη, κυρίως από πραγματικά πυρά, επικαλούμενο γιατρό στην πρωτεύουσα.

Η οργάνωση παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι το πανεθνικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο παρέμενε σε ισχύ στο Ιράν έως το Σάββατο. Οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από τις διεθνείς διαδικτυακές υπηρεσίες το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ πολλοί χρήστες παγκοσμίως δήλωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους τους στο Ιράν για σχεδόν δύο ημέρες.

