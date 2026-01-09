Ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης καταγράφεται στο Ιράν, καθώς οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν σε πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του διαδικτύου και των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών.

🇮🇷 Protests in Iran are intensifying and spreading to new regions.



Throughout the day and night, massive clashes were recorded, and IRGC administrative buildings and transport were set on fire in Tehran, Mashhad, Gorgan, Kermanshah and other cities.



In a number of regions, the… pic.twitter.com/9Rh4SbzTu3 January 9, 2026

Σε δημόσια έκκληση που απευθύνεται στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιρανός αντικαθεστωτικός ηγέτης Ρέζα Παχλαβί, προειδοποιεί ότι το καθεστώς επιχειρεί να αξιοποιήσει το επικοινωνιακό «μπλακάουτ» προκειμένου να καταστείλει βίαια τις κινητοποιήσεις, χωρίς διεθνή παρακολούθηση. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων νέοι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πραγματικά πυρά στους δρόμους μεγάλων πόλεων το προηγούμενο βράδυ.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει απειλήσει με γενικευμένη και σκληρή καταστολή, εκφράζοντας φόβους για αποσταθεροποίηση του καθεστώτος υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων και της διεθνούς ρητορικής στήριξης προς τους διαδηλωτές.

I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.

47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.

Today people have nothing left to lose, they rise.

Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026

Ο αντικαθεστωτικός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες να επιστρέψουν στους δρόμους με στόχο να υπερκεράσουν αριθμητικά τις δυνάμεις ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η μαζικότητα των διαδηλώσεων το προηγούμενο βράδυ περιόρισε, προσωρινά, την ένταση της καταστολής. Τονίζει, ωστόσο, ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς νέες συγκεντρώσεις αναμένονται εντός της επόμενης ώρας.

I am posting a number of videos recorded and sent by protesters before the start of the nationwide communications and internet blackout in #Iran last night.



These two videos were recorded in the Jannatabad neighborhood of #Tehran, the capital city of #Iran, last night.… pic.twitter.com/I0vGyieGRa — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Στο μήνυμα γίνεται ειδική αναφορά στη σημασία της διεθνούς αποτροπής, με τον Ρέζα να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να παρέμβουν «για να βοηθήσουν τον λαό του Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι η στάση της Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε ακραίες ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

This is evidence of the killing of anti-regime protesters in #Iran committed by the Special Units of the police since the beginning of the recent #IranProtests.



The coordinated and nationwide role of the Special Units of the Islamic regime’s police highlights how central… pic.twitter.com/nPRdJq4KxO — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για τη διακοπή των επικοινωνιών, πρακτική που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σε περιόδους έντασης, με στόχο τον περιορισμό της οργάνωσης και της διεθνούς προβολής των κινητοποιήσεων. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τη χρήση δυσανάλογης βίας κατά διαδηλωτών στο Ιράν.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία, καθώς η απουσία ανεξάρτητης πληροφόρησης από το εσωτερικό της χώρας δυσχεραίνει την επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων και της έκτασης της καταστολής.

ΗΠΑ και Ισραήλ «επεμβαίνουν άμεσα» στις διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει ο Αραγτσί

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Παρασκευή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυριών στη χώρα, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης ξένης στρατιωτικής επέμβασης μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για καταστολή των διαδηλωτών.

«Αυτό έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαμαρτυρίες στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε διχαστικές και βίαιες», είπε, προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, επειδή οι προηγούμενες προσπάθειές τους ήταν ολοκληρωτικές αποτυχίες».

Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν ζητά ο ΟΗΕ

Τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν εδώ και ημέρες το Ιράν, ζήτησε ο Φόλκερ Τουρκ, ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία στις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά, κάτι που «κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο».

Συνεχίζοντας ο Φ. Τουρκ, σημείωσε ότι πρέπει να διεξαχθεί «μία ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα».

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», τόνισε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις Αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.

Απειλή για θανατικές ποινές

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διαμήνυσε πριν από λίγο ότι πολίτες που διαπράττουν σαμποτάζ, καίνε δημόσια περιουσία και εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή. Την είδηση μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Ιράν