Ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης καταγράφεται στο Ιράν, καθώς οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν σε πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, περιλαμβανομένου του διαδικτύου και των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών.
Σε δημόσια έκκληση που απευθύνεται στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιρανός αντικαθεστωτικός ηγέτης Ρέζα Παχλαβί, προειδοποιεί ότι το καθεστώς επιχειρεί να αξιοποιήσει το επικοινωνιακό «μπλακάουτ» προκειμένου να καταστείλει βίαια τις κινητοποιήσεις, χωρίς διεθνή παρακολούθηση. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων νέοι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πραγματικά πυρά στους δρόμους μεγάλων πόλεων το προηγούμενο βράδυ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει απειλήσει με γενικευμένη και σκληρή καταστολή, εκφράζοντας φόβους για αποσταθεροποίηση του καθεστώτος υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων και της διεθνούς ρητορικής στήριξης προς τους διαδηλωτές.
Ο αντικαθεστωτικός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες να επιστρέψουν στους δρόμους με στόχο να υπερκεράσουν αριθμητικά τις δυνάμεις ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η μαζικότητα των διαδηλώσεων το προηγούμενο βράδυ περιόρισε, προσωρινά, την ένταση της καταστολής. Τονίζει, ωστόσο, ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς νέες συγκεντρώσεις αναμένονται εντός της επόμενης ώρας.
Στο μήνυμα γίνεται ειδική αναφορά στη σημασία της διεθνούς αποτροπής, με τον Ρέζα να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να παρέμβουν «για να βοηθήσουν τον λαό του Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι η στάση της Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε ακραίες ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για τη διακοπή των επικοινωνιών, πρακτική που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σε περιόδους έντασης, με στόχο τον περιορισμό της οργάνωσης και της διεθνούς προβολής των κινητοποιήσεων. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τη χρήση δυσανάλογης βίας κατά διαδηλωτών στο Ιράν.
Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία, καθώς η απουσία ανεξάρτητης πληροφόρησης από το εσωτερικό της χώρας δυσχεραίνει την επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων και της έκτασης της καταστολής.
ΗΠΑ και Ισραήλ «επεμβαίνουν άμεσα» στις διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει ο Αραγτσί
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Παρασκευή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυριών στη χώρα, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης ξένης στρατιωτικής επέμβασης μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για καταστολή των διαδηλωτών.
«Αυτό έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαμαρτυρίες στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο.
«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε διχαστικές και βίαιες», είπε, προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, επειδή οι προηγούμενες προσπάθειές τους ήταν ολοκληρωτικές αποτυχίες».
Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν ζητά ο ΟΗΕ
Τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν εδώ και ημέρες το Ιράν, ζήτησε ο Φόλκερ Τουρκ, ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία στις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά, κάτι που «κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο».
Συνεχίζοντας ο Φ. Τουρκ, σημείωσε ότι πρέπει να διεξαχθεί «μία ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα».
Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», τόνισε.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις Αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.
Απειλή για θανατικές ποινές
Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διαμήνυσε πριν από λίγο ότι πολίτες που διαπράττουν σαμποτάζ, καίνε δημόσια περιουσία και εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή. Την είδηση μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Ιράν