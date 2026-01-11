Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του και σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξαν επιζώντες από τη συντριβή. «Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο, εκπρόσωπος της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κολομβίας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους σε αγροτική περιοχή, καθώς και η εκδήλωση πυρκαγιάς αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo entre Paipa y Duitama, Colombia. La aeronave transportaba seis personas; todas fallecieron. Investigación avanza para determinar causas.



Comenta y síguenos para más noticias.#La_30_Tv #Ponte30 pic.twitter.com/bqmo1O8cXQ — La30 Tv (@La30Tv) January 11, 2026

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

#ATENCIÓN | Se registra un grave accidente de una avioneta entre Paipa y Duitama. Según informa la Aerocivil, la aeronave se transportaban 6 personas, conformados por el piloto, el copiloto y 4 pasajeros y tenía como destino a Medellín.



A esta hora, las autoridades se… pic.twitter.com/nP1BwxeolX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 10, 2026

Ο θάνατος του Τζέισον Χιμένες έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κολομβίας, καθώς ο 34χρονος τραγουδιστής συγκαταλεγόταν στους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής.

Lista de fallecidos en el siniestro aéreo de Paipa – Boyacá.



​Se confirma el deeso de los 6 ocupantes de la aeronave N325FA:

👨‍✈️ Cap. Hernando Torres

🎤 Yeison Jiménez

👥 J.M. Rodríguez, Ó. Marín, J. Osorio y W. Mora. pic.twitter.com/07oPnEjddV — En Línea con Adriana (@enlineaconadri) January 11, 2026

ADVIERTEN EN SUEÑOS LA MUERTE DEL CANTANTE



La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, tras un fallido despegue en una avioneta en la vereda Romita en Paipa, Boyacá, Colombia.



Hace 2 semanas, el cantante colombiano Yeison Jiménez contó en una entrevista que había… pic.twitter.com/hGXNzsnGIH — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) January 11, 2026

