Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να καταρτίσουν σχέδια για μια πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να διερευνήσει στρατιωτικές επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου τoυ νησιού στην Αρκτική.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πολλά γεράκια στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου μετά την επιτυχία της Ουάσινγκτον στην πραγματοποίηση μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, «θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να καταλάβουν το νησί πριν η Ρωσία ή η Κίνα κάνουν κάποια κίνηση».

Ωστόσο, οι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων αντιτίθενται στην κίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομη και δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Η αντίθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Daily Mail: President Trump ordered JSOC commanders to draft a Greenland invasion plan, led by advisor Stephen Miller, post-Venezuela success to preempt Russia/China. pic.twitter.com/36THv8Vbjb — GeoTechWar (@geotechwar) January 11, 2026

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (9/1), ο Τραμπ δήλωσε: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι, γιατί αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία και δεν θα έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονα». «Θα ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο», πρόσθεσε.

Πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Οι υποστηρικτές της προτεινόμενης πρωτοβουλίας γύρω από τον Τραμπ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, πιστεύουν ότι η κατάκτηση της Γροιλανδίας θα πρέπει να γίνει πριν από πιθανές κινήσεις της Ρωσίας ή της Κίνας στην περιοχή, ειδικά μετά την επιτυχία της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Βρετανοί διπλωμάτες σημειώνουν επίσης ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώκει κάτι τέτοιο για να αποπροσανατολίσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αντιδράσεις από διεθνείς ηγέτες και τη Γροιλανδία

Οι πολιτικοί ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας έχουν ξεκάθαρα απορρίψει την προοπτική εξωτερικής επέμβασης, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για το μέλλον του νησιού πρέπει να λαμβάνεται από τους κατοίκους του και το βασίλειο της Δανίας.

Συγκεκριμένα, δήλωσαν: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», μετά από σχόλια του Τραμπ που εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Επιπλέον, η ιδέα μιας στρατιωτικής δράσης έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη συνοχή του NATO, καθώς μια τέτοια επίθεση σε μέλος της συμμαχίας θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το ίδιο το σύστημα συλλογικής άμυνας.

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές στις ΗΠΑ φέρονται να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον Τραμπ προτείνοντας άλλες στρατιωτικές ενέργειες, όπως την αντιμετώπιση των ρωσικών «φανταστικών» πλοίων ή ενδεχόμενη δράση εναντίον του Ιράν, για να αποφευχθεί η άμεση εστίαση στην εισβολή στη Γροιλανδία. Η στρατιωτική ηγεσία φέρεται να θεωρεί το σχέδιο «τρελό και παράνομο».

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον

Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το αμερικανικό Πεντάγωνο ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα υλοποιηθεί, η αποκάλυψη ότι τουλάχιστον ζητήθηκε σχεδιασμός εισβολής έχει προκαλέσει διεθνείς εντάσεις, απειλές για κρίση στο NATO και ανησυχίες για μια νέα μορφή γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στον Αρκτικό.

Η αναφορά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εκπόνηση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία δείχνει βαθιά ρήγματα μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας, των ενόπλων δυνάμεων και των διεθνών συμμάχων, ενώ εγείρει σοβαρά νομικά, στρατηγικά και πολιτικά ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

