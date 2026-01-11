Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα έναν από τους διαδρόμους του, μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νορβηγίας.
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Όσλο: Έκλεισε διάδρομος μετά τον εντοπισμό drone
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ένα κόκκινο ίχνος στο χιόνι έδωσε τη λύση στο μυστήριο – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε στον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη
11 Ιανουαρίου, 2026
BRAND STORIES
Stelios Bi-Communal Awards for Business: Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου αυξάνει στις €500.000 τα χρηματικά έπαθλα
9 Ιανουαρίου, 2026