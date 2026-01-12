Με απρόοπτα σημαδεύτηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η τελετή συνοδεύτηκε από μια σειρά δυσάρεστων περιστατικών, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τρία κακά».

Συγκεκριμένα, με την έναρξη της εκδήλωσης σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση. Στη συνέχεια, κατά τη στιγμή που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκίνησε να κόβει την πίτα, το μαχαίρι που του παραδόθηκε έσπασε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η αντικατάστασή του.

Ωστόσο, ούτε το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε κατάλληλο, καθώς στράβωσε, δυσχεραίνοντας τη διαδικασία της κοπής της πίτας.

