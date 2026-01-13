Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών υποβάθμισε χθες, Δευτέρα, τον κίνδυνο ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης στη Γροιλανδία», στον απόηχο των επανειλημμένων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες να «αποκτήσουν» την τεράστια αυτόνομη περιοχή, που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανία, συμμάχου της Ουάσιγκτον στο NATO.

«Δεν έχω καμιά ένδειξη πως αυτό εξετάζεται σοβαρά» από την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη προσάρτηση διά της βίας της Γροιλανδίας, έπειτα από συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

«Πιστεύω μάλλον πως υπάρχει κοινό ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασφαλείας τα οποία τίθενται στην αρκτική περιφέρεια, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

«Το NATO είναι τώρα στη διαδικασία κατάρτισης πιο στέρεων σχεδίων για το ζήτημα αυτό, που θα συζητηθούν κατόπιν (…) με τους αμερικανούς εταίρους μας», συμπλήρωσε.

Η επίσκεψη του γερμανού ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον καταγράφεται πριν από τη συνάντηση που αναμένεται να έχει εντός της εβδομάδας ο Μάρκο Ρούμπιο με αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διευκρινίζοντας πως δεν μιλούσε για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της πελώριας νήσου, αλλά για προσάρτησή της.

Ο ρεπουμπλικάνος θεωρεί τη Γροιλανδία μέσο ώστε οι ΗΠΑ να έχουν εγγυημένη την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, ενώ διατείνεται πως η Δανία παραμελεί τη Γροιλανδία και την άμυνά της.

Αργότερα χθες, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ανέφεραν ότι αντιπροσωπεία του θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη την Παρασκευή και το Σάββατο, καθ’ οδόν προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με επιχειρηματίες και πολιτικούς για να συζητήσει «την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων», σημείωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς.

«Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το Κογκρέσο να φανεί ενωμένο στην υποστήριξη των συμμάχων μας και της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Μετά τις αμερικανικές απειλές, το NATO και η Γροιλανδία ανέφεραν τη Δευτέρα πως θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα της περιοχής.

Η προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σηματοδοτούσε «το τέλος», τον «θάνατο» της ατλαντικής συμμαχίας, προειδοποιούσε στις αρχές του μήνα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν.

Το πελώριο αρκτικό νησί των 57.000 κατοίκων διαθέτει μεγάλους ορυκτούς πόρους, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν μείνει μέχρι σήμερα αναξιοποίητοι, ενώ η τοποθεσία του θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη εγκατεστημένη στρατιωτική βάση εκεί — και διαχειρίζονταν κάπου δέκα την περίοδο του ψυχρού πολέμου.

