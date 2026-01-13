«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του», τονίζει το Οικουμενικό .

Σε χθεσινή ανακοίνωση (13.1.2026) 116 λέξεων το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε αποστομωτική απάντηση στην προχθεσινή μακροσκελή δήλωση του διευθυντής της SVR (διαδόχου της KGB , Σεργκέι Ναρίσκιν.

Στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σημειώνεται: «Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα».

Η συνήθως φειδωλή σε δημόσιες τοποθετήσεις SVR εξέδωσε προχθες , υπογεγραμμένη από τον διευθυντή της, μακροσκελή δήλωση , υπό μορφή φιλιππικού, εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τον οποίο εμφάνιζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως «Αντίχριστο, επειδή οι ενέργειές του αντιβαίνουν στα ρωσικά συμφέροντα». Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, υποστήριζε: «Αυτός ο ενσαρκωμένος διάβολος έχει την εμμονή να εξοστρακίσει τη ρωσική Ορθοδοξία από τα εδάφη των Βαλτικών Χωρών και να εγκαταστήσει στη θέση της τεχνητές δομές, απολύτως ελεγχόμενες από το Φανάρι».

Στην ίδια δήλωση προστίθεται: «Ο Βαρθολομαίος βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των Βαλτικών Χωρών σε μια προσπάθεια να σπείρουν τη διχόνοια στον κόσμο της Ορθοδοξίας. Στηριγμένος σε ιδεολογικούς συμμάχους όπως οι τοπικοί εθνικιστές και οι νεοναζί, προσπαθεί να απομακρύνει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας».

Επίσης , η SVR κατηγορεί τον Βαρθολομαίο ότι υποστηρίζεται από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για να υποδαυλίσει αντιρωσικά αισθήματα σε ευρωπαϊκές χώρες. Ειδική αναφορά γίνεται για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. «Προκειμένου να πλήξει την “ιδιαίτερα επίμονη” Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι έτοιμος να παραχωρήσει καθεστώς αυτοκεφαλίας στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ωστόσο, το Φανάρι διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στην προσπάθειά της να πλήξει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η ανακοίνωση της SVR δεν διστάζει να μπει στα χωράφια της Θεολογίας, με παραπομπές στην Αγία Γραφή. Σύμφωνα με τη ρωσική κατασκοπεία, «ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό σώμα της Εκκλησίας» και λειτουργεί όπως οι «ψευδοπροφήτες» που περιγράφονται στην Επί του Ορους ομιλία: «Ερχονται σ’ εσάς με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς των πράξεών τους».