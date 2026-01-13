Κατηγορηματική απόρριψη κάθε εξωτερικής αξίωσης επί της Γροιλανδίας εξέφρασαν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τρίτης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

Η Φρεντέρικσεν έθεσε τη στάση της Κοπεγχάγης σε επίπεδο θεμελιώδους αρχής, τονίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια της Γροιλανδίας ή ακόμη και του Βασιλείου της Δανίας. «Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία ή για το Βασίλειο. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, ότι ένας λαός δεν μπορεί να αγοραστεί και ότι οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen:



Our message is clear: Greenland is not for sale. We have made that clear from the start, just as we have said to the Americans from the very beginning that if it's about security, there is much more we can and should do together, and we… pic.twitter.com/4SfL7cAykv January 13, 2026

Όπως υπογράμμισε, η Δανία και η Γροιλανδία «δεν υπερασπίζονται μόνο τους εαυτούς τους, αλλά τη διεθνή τάξη πάνω στην οποία οι προηγούμενες γενιές έχτισαν τη δημοκρατία μας», επισημαίνοντας τον αδιαίρετο δεσμό που ενώνει τα μέρη του Δανικού Βασιλείου. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, η Δανή πρωθυπουργός απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες της Γροιλανδίας μέσω των τηλεοπτικών καμερών, λέγοντας: «Αγαπητοί συμπατριώτες μας στη Γροιλανδία, να γνωρίζετε ότι στεκόμαστε ενωμένοι».

Από την πλευρά του, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε με σαφήνεια τη θέση της αυτόνομης περιοχής, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησής του παραμένει «ο ειρηνικός διάλογος, βασισμένος στη συνεργασία, με σεβασμό στη συνταγματική μας θέση, στο διεθνές δίκαιο, στο δικαίωμά μας στη γη μας και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης».

Danish Prime Minister Mette Frederiksen:



We want to strengthen security cooperation in the Arctic—with the United States, NATO, Europe, and our Arctic NATO allies.



Just as the Baltic states do not defend NATO’s eastern flank alone, security in the Arctic is a shared… pic.twitter.com/JHct2BHJRV — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη οι ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας, θα συναντηθούν με Βανς και Ρούμπιο

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, εν μέσω των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Ρούμπιο, αφού ο Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις πιέσεις του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, ως εκ τούτου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

«Ο λόγος που ζητήσαμε τη συνάντηση (…) ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση (…) σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

protothema.gr