Ένα στιγμιότυπο από τη Minnesota των ΗΠΑ έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που πράκτορας της ICE, κατά τη διάρκεια καταδίωξης πολιτών, γλιστρά στον παγωμένο δρόμο και καταλήγει στο έδαφος, σε ένα βίντεο που προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και χιλιάδες αναπαραγωγές.

Μάλιστα οι παρευρισκόμενοι ξεσπούν στα γέλια, βλέποντας τον άνδρα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (United States Immigration and Customs Enforcement) να πέφτει ενώ έτρεχε μαινόμενος κατά πολίτη, ξέσπασαν στα γέλια, ενώ τον γιούχαραν.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα πολίτη διαδόθηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου και ενώ στις ΗΠΑ και ειδικά στη Μινεσότα βρίσκονταν σε εξέλιξη διαμαρτυρίες για το θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από έναν πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου.

Το βίντεο με την viral τούμπα του πράκτορα της ICE

