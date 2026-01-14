Ανησυχία προκαλούν στην Τουρκία οι εξαγγελίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών ύψους 25% σε χώρες που διατηρούν συνεργασία με το Ιράν, εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις τουρκοϊρανικές οικονομικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, «χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Ιράν γιατί υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στην Τουρκία για τους χιλιάδες νεκρούς από τις διαδηλώσεις στο Ιράν, γιατί φοβούνται κάποιο προσφυγικό κύμα, αλλά και για το ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% στις χώρες που έχουν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν – και η Τουρκία είναι από τους πέντε μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας», μετέδωσε ο ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως σημείωσε ακόμη ο Κωστίδης, υπάρχουν πολλοί και στενοί εμπορικοί δεσμοί, και με τις ΗΠΑ, και στην περίπτωση αυτή αν τα τουρκικά προϊόντα ακριβύνουν όσα εξάγονται στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν γνωρίζουν στην Τουρκία τι ακριβώς προβλέπεται – και για αυτό δεν υπάρχει αντίδραση – καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη δασμοί 15% προς τις ΗΠΑ, επομένως δεν είναι σαφές αν θα μπει επιπλέον δασμός 25% ή θα πάει ο δασμός από το 15% στο 25%.

