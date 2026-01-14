Η Δανία έχει ξεκινήσει την αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων και προκαταρκτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων και έντονης ρητορικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο και τον έλεγχο της νήσου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται δανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται, στη Γροιλανδία έχει ήδη αφιχθεί ένα «προκεχωρημένο κλιμάκιο» των δανικών ενόπλων δυνάμεων, με αποστολή την προετοιμασία των υποδομών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συνθηκών για την ενδεχόμενη υποδοχή μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων σε επόμενο στάδιο. Οι ενισχύσεις αυτές περιλαμβάνουν στρατιώτες από μονάδες του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία της Δανίας στην Αρκτική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικό μέρος των δανικών χερσαίων δυνάμεων παραμένει δεσμευμένο σε αποστολές στα κράτη της Βαλτικής, στο πλαίσιο υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ, γεγονός που περιορίζει τις άμεσα διαθέσιμες δυνάμεις για ανάπτυξη στη Γροιλανδία.

Τη Δευτέρα, αεροσκάφος τύπου Challenger της Πολεμικής Αεροπορίας της Δανίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νουούκ. Δανοί δημοσιογράφοι βρέθηκαν στο σημείο και κατέγραψαν την άφιξη του αεροσκάφους, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν η πτήση συνδεόταν άμεσα με την επιχείρηση στρατιωτικής ενίσχυσης.

Μετά από εμπιστευτική ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής του δανικού κοινοβουλίου, την οποία επικαλούνται τα ΜΜΕ της χώρας ο υπουργός Άμυνας Troels Lund Poulsen δήλωσε ότι η Δανία προχωρεί σε μια πιο μόνιμη και αυξημένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία. Όπως ανέφερε, η παρουσία αυτή θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή άλλων χωρών, παραπέμποντας σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή το 2025 και αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026.

Ο Δανός υπουργός χαρακτήρισε την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας ως «σαφή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρκτική», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν η ανάπτυξη δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, αποφεύγοντας να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

dr.dk