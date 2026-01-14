Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν τη διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η κίνηση πραγματοποιείται ενόψει ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης που ενδέχεται να διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.

Παράλληλα, το Reuters αναφέρει ότι απομακρύνεται προσωπικό και από άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς ειδική αναφορά ποιες αφορά η διαδικασία.

Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτει το Reuters, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη είχε ειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε πλήγματα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο με γνώση των σχετικών διεργασιών που μίλησαν στο NBC News, στρατιωτικό προσωπικό που σταθμεύει στη βάση μετακινείται σε άλλες εγκαταστάσεις και σε ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε ζητηθεί να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι την άνοιξη.

Στόχος της κίνησης είναι η απομάκρυνσή τους από πιθανούς κινδύνους, σε περίπτωση που μια αμερικανική επίθεση προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη.

Η Αλ Ουντέιντ αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό κέντρο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί χιλιάδες στρατιώτες, καθώς και κρίσιμες αεροπορικές και διοικητικές υποδομές.

Η προληπτική αυτή απομάκρυνση προσωπικού υπογραμμίζει τον βαθμό ανησυχίας στην Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και για το εύρος των πιθανών ιρανικών αντιδράσεων σε περίπτωση στρατιωτικού πλήγματος ενώ την ίδια στιγμή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη – επίσημη αμερικανική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Ιράν.

«Πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ μέσα στις επόμενες 24 ώρες»

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή – ένας, μάλιστα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.

