Νέο περιστατικό πυροβολισμού από πράκτορα της ICE καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Μινεάπολις, όταν άνδρας από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Το επεισόδιο έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα ICE στην ίδια πόλη, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

🚨 ICE AGENT AMBUSHED IN MINNEAPOLIS!



During an immigration enforcement op in North Minneapolis, an ICE agent was AMBUSHED by THREE subjects wielding a shovel (and broom handle per reports), prompting defensive shots in self-defense! pic.twitter.com/Cn7U4sruBH January 15, 2026

Τι αναφέρουν οι ομοσπονδιακές αρχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), έπειτα από «στοχευμένο έλεγχο οχήματος» στο πλαίσιο επιχείρησης σύλληψης παράτυπου μετανάστη από τη Βενεζουέλα. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.

Live at scene as ICE reportedly shoots another in Minneapolis https://t.co/cJWUJv4N5e — Ford Fischer (@FordFischer) January 15, 2026

Ο πράκτορας που τον καταδίωξε φέρεται να δέχθηκε «βίαιη επίθεση» κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δύο ακόμη άτομα βγήκαν από κοντινό σπίτι και επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό πράκτορα χρησιμοποιώντας φτυάρι χιονιού και κοντάρι σκούπας.

🚨ICE agent shoots Venezuelan national in Minneapolis after shovel attack during ambush: DHS pic.twitter.com/odeQFxscUP — Daniel Vazquez (@danielvaquezpr) January 15, 2026

«Φοβήθηκε για τη ζωή του», λέει το DHS

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ενώ ο πράκτορας δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αρχικός ύποπτος κατάφερε να ξεφύγει προσωρινά και άρχισε και εκείνος να τον χτυπά. «Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ο πράκτορας άνοιξε πυρ σε αμυντική ενέργεια», αναφέρει το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο πράκτορας όσο και ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τα δύο άλλα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση τέθηκαν υπό κράτηση.

Σκιά από τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε περίπου 7 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της από πυρά πράκτορα ICE. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τότε ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενη πως η γυναίκα χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο.

Η εκδοχή αυτή αμφισβητήθηκε από πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι βίντεο περαστικού δείχνει το αυτοκίνητο της γυναίκας να απομακρύνεται από τους πράκτορες τη στιγμή των πυροβολισμών.

Διαδηλώσεις και δακρυγόνα

Μετά τον νέο πυροβολισμό, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο του περιστατικού, εκφράζοντας την οργή τους για τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη.

Η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών οδήγησε σε νέα ένταση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση του πλήθους.

🚨#BREAKING: Watch as anti-ICE protesters flee from federal agents where clashes have erupted with officers using tear gas and flash bangs. Video from the scene shows one protester being hit by crowd control munitions while others launch fireworks and other projectiles toward the… pic.twitter.com/ZcdQ3hxwfq — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 15, 2026

Η Μινεάπολη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, με εκατοντάδες επιπλέον ομοσπονδιακούς πράκτορες να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που έχει επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα.

protothema.gr