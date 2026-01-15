Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο νεαρός Ιρανός ο οποίος θα απαγχονιζόταν από το καθεστώς της Τεχεράνης για συμμετοχή στις πρόσφατες διαδηλώσεις, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο δήλωσαν σήμερα εκπρόσωποι της ιρανικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι δικαστές της χώρας διευκρίνισαν ότι ο Σολτάνι κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Ο Σολτάνι φέρεται να κρατείται στο κεντρικό σωφρονιστικό ίδρυμα του Καράτζ με την οικογένεια του να δηλώνει τις προηγούμενες ώρες ότι της είχε ανακοινωθεί η αναβολή της εκτέλεσής του.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμό. Ο απαγχονισμός είναι εκτός συζήτησης»

protothema.gr