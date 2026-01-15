Συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, καθώς χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους και η Μαριάμ, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενώ επέστρεφε με τον σύζυγό της από διαδήλωση στην Τεχεράνη, στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου στο BBC Persian, ο σύζυγός της, Ρεζά, είχε αγκαλιάσει τη Μαριάμ για να την προστατεύσει, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι κρατούσε μόνο το μπουφάν της. Η γυναίκα είχε δεχθεί θανάσιμο πυροβολισμό, χωρίς να είναι γνωστό από πού προήλθε η σφαίρα. Ο Ρεζά μετέφερε τη σορό της για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι που εξαντλημένος κάθισε σε ένα στενό. Κάτοικοι γειτονικού σπιτιού τούς έβαλαν στο γκαράζ τους και τύλιξαν τη σορό με ένα λευκό σεντόνι.

Λίγες ημέρες πριν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις, η Μαριάμ είχε μιλήσει στα δύο παιδιά της, ηλικίας επτά και 14 ετών, για την κατάσταση στη χώρα. Όπως τους είχε πει, «μερικές φορές οι γονείς πηγαίνουν στις διαδηλώσεις και δεν επιστρέφουν», προσθέτοντας ότι «το αίμα το δικό μου και το δικό σας δεν είναι πιο πολύτιμο από κανενός άλλου».

Τα πραγματικά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων παραμένουν ασαφή. Η οργάνωση Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία τουλάχιστον 2.400 διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, που επιβλήθηκε από τις ιρανικές Αρχές.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν έχουν δυνατότητα επιτόπιας κάλυψης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επαλήθευση πληροφοριών. Οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, ενώ τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι περίπου 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, οι Αρχές αποδίδουν ευθύνες στους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες και τρομοκράτες», υποστηρίζοντας ότι έχουν σημειωθεί εμπρησμοί σε δεκάδες τζαμιά και τράπεζες σε διάφορες πόλεις.

Τα ονόματα της Μαριάμ και του Ρεζά έχουν αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

