Χωρίς ιδιαίτερες επισημότητες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να δοθεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.

María Corina Machado, after meeting with Trump at the White House:



We know we can count on President Trump for Venezuela’s freedom. pic.twitter.com/ZPxNs55KWx — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Μετά το γεύμα που είχαν, η Ματσάδο είπε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας». Η συνάντηση πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», είπε η ίδια.

Απέφυγε πάντως να διευκρινίσει εάν έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.

Χωρίς ρόλο για την επόμενη ημέρα

Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.

Όπως έχουν τα πράγματα, και με τον Τραμπ να έχει ήδη επικοινωνήσει με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η Ματσάδο δεν έχει σαφή ρόλο για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα.

«Εξαιρετικά συνεργάσιμη» χαρακτήρισε εξάλλου τη διακυβέρνηση της Ροντρίγκες ο Λευκός Οίκος που έσπευσε να αναφέρει ότι η νέα ηγεσία στο Καράκας υλοποίησε όλα όσα ζήτησε η αμερικανική πλευρά.

Ο Τραμπ, όπως τουλάχιστον ανέφερε δημοσίευμα των New York Times, στηρίζει τη Ματσάδο, αλλά θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί της χώρας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο. «Είναι καλή γυναίκα, αλλά δεν τη σέβονται», είχε δηλώσει.

Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ; Θα μπορούσε ίσως αν του χάριζε το Νόμπελ Ειρήνης, αν της έβαζε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.

Μετά το γεύμα στον Λευκό Οίκο, η Ματσάδο θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου – και αυτές κεκλεισμένων των θυρών.

