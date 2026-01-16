Ένα ξεχασμένο ποτάμι που ρέει υπόγεια κάτω από το Παρίσι παραμένει άγνωστο στους περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Πρόκειται για τον Μπιέβρ, παραπόταμο του Σηκουάνα, ο οποίος θάφτηκε κάτω από το αστικό δίκτυο στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα λειτουργεί κυρίως ως τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, αν και πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναβγεί στην επιφάνεια.

Ο Μπιέβρ πηγάζει από το Γκιανκούρ, στο διαμέρισμα Ιβλίν, και κατευθύνεται προς το Παρίσι, όπου εκβάλλει κοντά στον σταθμό Γκαρ ντ’ Οστερλίτς. Όταν το ποτάμι καλύφθηκε πλήρως σχεδόν πριν από έναν αιώνα, είχε ήδη μετατραπεί σε έναν ανοιχτό υπόνομο, πλαισιωμένο από βυρσοδεψεία και βαφεία. Η υπογειοποίησή του κρίθηκε τότε αναγκαία για λόγους υγιεινής.

Σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, ωστόσο, ο Μπιέβρ ενδέχεται να επιστρέψει στην επιφάνεια –έστω και σε περιορισμένη έκταση– στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού. Εδώ και αρκετά χρόνια, τμήματα του ποταμού έχουν ήδη αποκαλυφθεί σε δήμους ανάντη της πρωτεύουσας. Ένα πρώτο κομμάτι μήκους 600 μέτρων επανεμφανίστηκε στο Λ’Αΐ-λε-Ροζ το 2016, ενώ έξι χρόνια αργότερα ακολούθησε ένα ακόμη τμήμα μεταξύ Αρκέιγ και Ζαντιγί.

Η ιδέα να επιστρέψει ο Μπιέβρ στην επιφάνεια και μέσα στο Παρίσι απασχολεί διαδοχικούς δημάρχους από τη δεκαετία του 1990. Μέχρι σήμερα, όμως, το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει λόγω τεχνικών δυσκολιών και υψηλού κόστους. Πλέον, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα: έχει ξεκινήσει φάση δημόσιας διαβούλευσης για την αποκάλυψη του ποταμού στο Πάρκο Κελέρμαν, με τις μελέτες να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2027 και τα έργα να ακολουθήσουν.

Το οικονομικό σκέλος του εγχειρήματος παραμένει κρίσιμο. Η αποκάλυψη ενός τμήματος 600 μέτρων μεταξύ Αρκέιγ και Ζαντιγί, η οποία διήρκεσε περισσότερα από δύο χρόνια και προηγήθηκε από δεκαετή μελέτη, κόστισε περίπου 10 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν αποξήλωση ασφάλτου, καταστροφή αγωγών που περιέκλειαν το ποτάμι και εκτροπή δικτύων ηλεκτρισμού και αποχέτευσης.

Για τα έργα που σχετίζονται με τον Μπιέβρ, ο Δήμος Παρισιού έχει προβλέψει συνολικό προϋπολογισμό 12,5 εκατ. ευρώ. Πέρα από το Πάρκο Κελέρμαν, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ποτάμι να ρέει ξανά υπαίθρια σε τρία ακόμη σημεία: στην πλατεία Ρενέ Λε-Γκαλ (13ο διαμέρισμα), στο κάτω τμήμα της οδού Σανσιέ (5ο διαμέρισμα) και στη γειτονική οδό Μπιφόν. Οι αρμόδιοι, πάντως, επισημαίνουν ότι πρόκειται για αρχικές εκτιμήσεις και το τελικό κόστος ενδέχεται να αυξηθεί.

Την ίδια στιγμή, η δημοτική αρχή του Παρισιού προωθεί και ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο που αφορά τον Σηκουάνα: έχει καταθέσει αίτημα ώστε το ποτάμι να αποκτήσει καθεστώς νομικού προσώπου, ενισχύοντας την προστασία του. Αν υλοποιηθούν, οι παρεμβάσεις αυτές θα σηματοδοτήσουν μια ευρύτερη στροφή της πόλης προς την επανασύνδεση με τα φυσικά της υδάτινα οικοσυστήματα.

protothema.gr